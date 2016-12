Lesão é confirmada e Koulibaly desfalca Napoli por pelo menos duas semanas

Koulibaly é um dos pilares defensivos do Napoli (Foto: NurPhoto/Getty Images)

Cada vez mais próximo das primeiras colocações da Serie A e com oito partidas de invencibilidade na temporada, o Napoli goleou, nesse último domingo (11), o Cagliari pela 16ª rodada da liga italiana, em confronto realizado no Estádio Sant'Elia. O destaque positivo da partida foi o belga Dries Mertens, com três tentos anotados. Piotr Zielinski e Marek Hamsík completaram o show na Sardenha.

O lado ruim da vitória napolitana ficou por conta da lesão do zagueiro Kalidou Koulibaly. O senegalês deixou o campo ainda na primeira etapa de jogo. Em um exame mais detalhado realizado na manhã desta segunda-feira (12), realizado em Nápoles, foi constatada uma tensão do ligamento colateral externo do joelho esquerdo do atleta.

"Kalidou Koulibaly foi submetido a exames médicos nesta manhã após uma lesão ter tirado o jogador de campo no jogo contra o Cagliari. Os testes mostraram um estiramento do ligamento colateral externo do joelho esquerdo. O defensor passará por uma recuperação e irá realizar trabalhos específicos nos próximos dias", divulgou o clube em seu site oficial.

Em entrevista à rádio napolitana Kiss Kiss, o médico do clube Alfonso De Nicola não deixou claro qual seria o prazo exato de recuperação de Koulibaly, afirmado apenas a ausência do mesmo na próxima rodada, quando o Napoli encara o Torino no San Paolo, podendo adentrar na zona de classificação para a próxima Uefa Champions League. Um proagnóstico inicial referente à lesão do defensor indica um afastamento dos gramados de pelo menos 15 dias.

Titular absoluto da defesa do Napoli, Koulibaly vinha se consolidando como um dos maiores zagueiros da Itália. Nesta temporada, o senegalês participou de todas as partidas da equipe, tanto na Serie A quanto na Champions League. Citando a competição mais importante do continente, foram definidos nesta semana todos os confrontos das oitavas de finais. O Napoli de Koulibaly terá pela frente ninguém menos do que o atual campeão Real Madrid, que está invicto há 35 partidas.