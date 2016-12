Atacante do Genoa, Leonardo Pavoletti pode reforçar Napoli em janeiro

(Foto: Federica Roselli/NurPhoto via Getty Images)

Atacante do Genoa, Leonardo Pavoletti pode ser o novo reforço do Napoli. É o que afirma o Sky Sport Italia. Segundo o veículo, o jogador chegaria ao clube de Nápoles pelo valor de € 18 milhões.

O Napoli vem tendo problemas com a posição de centroavante desde a lesão do polonês Arkadiusz Milik. O atacante, que chegou aos azzurri na última janela de transferências junto ao Ajax, vinha fazendo um início de temporada brilhante. Em apenas nove partidas disputadas, marcou sete gols.

Porém, após os problemas no joelho de Milik, o clube do sul da Itália não conseguiu um substituo à altura. O reserva imediato, Manolo Gabbiadini, vem até então fazendo péssima temporada. A outra opção é escalar o belga Dries Mertens na função de falso 9, o que funciona em algumas partidas, mas não tão efetivamente quanto esquema com o polonês.

Desde então, o Napoli vem procurando no mercado um substituto, e Pavoletti pode ser este jogador. Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o acordo já está fechado entre ambas as partes, e pode ser anunciado em breve. O único impasse que parece impedir a concretização do negócio são as condições físicas do atleta do Genoa. Ele não entra em campo desde novembro, e espera-se que só volte aos gramados após o Natal. Durante a temporada Pavoletti já teve outros problemas.

Outro desdobramento da possível transferência seria o adeus de Gabbiadini da equipe napolitana. Com a chegada de Pavoletti, Manolo perderia ainda mais espaço no elenco. Valência, Stoke City e West Ham são alguns dos clubes interessados em contar com o futebol do jogador.