Promissor zagueiro italiano, Daniele Rugani renova contrato com a Juventus

Rugani comemora gol marcado contra a Atalanta, no Juventus Stadium, pela Serie A (Foto: Valerio Pennicino/Getty Images)

Um dos zagueiros mais promissores do futebol italiano, Daniele Rugani, de 22 anos, renovou contrato com a Juventus por cinco temporadas. A extensão do defensor foi anunciada nesta quarta-feira (14), no site oficial do clube de Turim.

“Classe, segurança, tempo e visão de jogo. E, ultimamente, marca gols. Daniele Rugani há muito tempo demonstra características que o fazem um grande defensor”, dizia um elogioso comunicado da Juve. “Futuro, mas também o presente: Daniele, no último ano, jogou um bom número de partidas, mantendo em campo ótimo desempenho, e tem demonstrado uma presença física fora do normal. No futuro de uma grande Juve, Rugani certamente será um dos protagonistas, e hoje se confirma a renovação de seu contrato, o que reforça ainda mais a sua relação com a camisa alvinegra”, informou a nota.

Foto: Valerio Pennicino/Getty Images

Formado nas categorias de base do Empoli, Rugani chegou à equipe juvenil da Juventus em 2012 e não demorou a se destacar no centro de treinamento Vinovo. Um ano depois, o zagueiro foi promovido ao profissional e passou a ser acediado por alguns clubes italianos, mas a Juve não esboçou abrir negociação pelo atleta.

Rugani acumula 29 jogos com a camisa alvinegra – 26 vitórias e um total de 2120 minutos em campo –, tendo marcado 3 gols, recuperado 123 bolas e interceptado 37 jogadas.

Devido às lesões dos zagueiros Andrea Barzagli e Leonardo Bonucci, Rugani vem sendo titular da Juve nos últimos jogos. Recentemente, ele marcou dois gols consecutivos, contra a Atalanta, pela Serie A, e Dinamo Zagred, pela fase de grupos da Uefa Champions League.

Rugani também tem ganhado espaço na Seleção Italiana, sobretudo com o atual técnico da Azzurra, Giampiero Ventura. Ao lado de Alessio Romagnoli, do Milan, Rugani é considerado um dos zagueiros mais cotados para suceder o trio defensivo da Juventus e da Itália, Giorgio Chiellini, Barzagli e Bonucci.