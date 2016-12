Fiorentina perde para Genoa em jogo adiado da Serie A e fica longe de vaga à Europa League

Em jogo adiado da terceira rodada da Serie A, o Genoa venceu a Fiorentina, nesta quinta-feira (15), pelo placar mínimo. O jogo foi realizado no Luigi Ferraris, casa do time genovês, e o gol saiu dos pés do meio-campista Darko Lazovic.

O tento que deu a vitória aos donos da casa saiu aos 37 minutos do primeiro tempo. Ninkovic tocou para Lazovic dominar dentro da área e arrematar com classe, no alto, sem chances para o goleiro da Viola, Tatarusanu. As duas equipes acertaram a trave na segunda etapa, mas o placar seguiu marcando 1 a 0 a favor dos grifoni até o término do confronto.

Com o resultado, o Genoa chegou a 23 pontos e ascendeu à décima colocação, um atrás da Internazionale. Por sua vez, a Fiorentina estacionou no sétimo lugar, com 26 pontos, e perdeu a chance de se aproximar da Lazio (31), primeiro time dentro da zona de classificação à próxima edição da Uefa Europa League.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo (18). O Genoa recebe o Palermo, no mesmo Luigi Ferraris, enquanto a Fiorentina visita a Lazio, no Olímpico de Roma. Ambos os jogos ocorrerão às 17h45 (de Brasília) e serão válidos pela 17ª rodada da Serie A.