Dybala diz que Pogba sente saudades da Juventus: "Basta olhar a posição do Man United na tabela"

Dybala e Pogba brilharam na última temporada pela Juventus (Foto: NurPhoto/Getty Images)

Um dos principais destaques da Juventus no ano, o argentino Paulo Dybala concedeu entrevista ao jornal italiano Corriere dello Sport nesta quinta-feira (15). O jogador da Velha Senhora, que tem seu estilo de jogo comparado ao de Lionel Messi desde os tempos de Palermo, falou sobre a sua relação com o atacante do Barcelona, com quem tem atuado há algum tempo pela Seleção Argentina. Dybala ainda citou os supostos boatos que o colocavam na mira do clube catalão.

"Lionel Messi era meu ídolo, eu sonhava que poderia atuar um dia ao seu lado. A primeira vez que isso aconteceu foi certamente um experiência inesquecível, o momento mais marcante foi uma troca de passes que pudemos trocar antes dele finalizar à gol. Sobre as sondagens que fazem em relação eu estar indo ao Barcelona é tudo fofoca, eu sou muito ligado ao manto bianconeri, as pessoas precisam entender que tenho uma relação extremamente forte com a Juve, não dêem ouvidos a esses boatos. Eu estou feliz por estar aqui, e quero fazer parte desde clube por um bom tempo", comentou o argentino.

Atualmente com quatro gols marcados em 13 partidas disputadas, Dybala foi um dos artilheiros da Velha Senhora pela Serie A na temporada passada, e acabou conquistando o seu primeiro scudetto. Um de seus principais companheiros no título foi o francês Paul Pogba, que acabou se transferindo ao Manchester United na última janela de transferências. O argentino ainda falou se os dois amigos poderiam futuramente estar na disputa de uma Bola de Ouro.

"Ficamos em contato constantemente. Carecemos de sua qualidade dentro de campo e nós sentimos muito a sua falta, principalmente de sua risada dentro do vestiário. Mas ele também tem saudades de nós, basta olhar onde estamos atualmente e comparar onde o Manchester está na tabela", brincou.

"No momento a Bola de Ouro se alterna entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Nesta edição não obtive nenhum voto, mas é incrível ser nomeado o 22º melhor. Agora eu quero ir mais longe, chegar mais alto", concluiu o jovem atacante.

Com Dybala em campo, a Juventus defende a liderança da liga italiana no próximo sábado (17), quando recebe, em Turim, a segunda colocada Roma, às 17h45, pela 17ª rodada da competição. Vale ressaltar que quatro pontos separam as duas equipes, o que significa que uma vitória dos giallorossi no Juventus Stadium deixaria a disputa pelo título ainda mais intensa.