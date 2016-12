Milan e Bonaventura negociam renovação, e jogador deve ter forte aumento salarial

Jogador é um dos principais nomes do elenco de Montella (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

O Milan prepara a renovação de contrato de um dos principais jogadores de seu emergente elenco, Giacomo Bonaventura. Com 27 anos, o meio-campista chegou a Milão em setembro de 2014, vindo da Atalanta, e conquistou a torcida com atuações regulares e talento em jogadas individuais.

A emissora Sky Sport Italia informou, na última quarta-feira (14), que o agente do jogador, Mino Raiola, e Adriano Galliani, diretor esportivo do clube, já têm um acordo referente ao futuro de 'Jack', como é carinhosamente chamado. O veículo ainda relatou que o novo vínculo terá fim em junho de 2020, e que o atleta terá um aumento salarial maior que 100%, passando a receber € 2,5 milhões por ano.

Bonaventura é um atleta polivalente no time de Vincenzo Montella. No atual esquema do treinador, 4-3-3, pode, com êxito, estar na linha de três atacantes ou na linha de três meias. Atual camisa 5, vem jogando mais recuado, ao lado de Juraj Kucka e Manuel Locatelli na trinca de meio-campistas.

O italiano desfalcou os rossoneri nas duas últimas partidas, contra o Crotone e Roma, devido a uma lesão sofrida no duelo contra o Empoli, vencido por 4 a 1 pelo Diavolo. Agora, o italiano encontra-se recuperado e deve atuar contra seu ex-time, a Atalanta, neste sábado (17), às 15h (de Brasília), no San Siro, em Milão, pela 17ª rodada da Serie A.

"O jogo mais importante do ano"

O Milan, atual vice-campeão da Copa Itália, enfrentará a Juventus, campeã da mesma copa e do Campeonato Italiano na última temporada, pela Supercopa da Itália. O jogo, que será realizado em Doha, no Catar, no dia 23 deste mês, é ansiosamente esperado por Bonaventura.

"É o jogo mais importante do ano, porque há um troféu a ser vencido", disse o jogador, que não espera jogo fácil: "Nós temos que chegar lá em nossa melhor forma, porque sabemos que aJuventus é muito difícil de bater".