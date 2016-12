Milan deve acertar contratação do meio-campista Badelj em janeiro, diz TV italiana

Badelj atuando pela Fiorentina nesta temporada (Foto: Nicolò Campo/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)

Após longas especulações na última janela de transferências, o Milan, enfim, deve acertar a contratação do meio-campista Milan Badelj, da Fiorentina, no mercado de janeiro. Pelo menos é o que diz a TV italiana Mediaset Premium.

Nessa quinta-feira (15), o veículo revelou que a Viola poderá ceder o jogador croata na próxima janela de transferências por um valor que varia entre € 10 a 11 milhões. Ainda segundo o canal, o Milan é o principal candidato a ficar com atleta e está pressionando a diretoria da Fiorentina para a concretização do negócio.

O interesse do Diavolo no croata não é novidade, uma vez que, na janela anterior (agosto), o clube tentou tirá-lo da Viola a pedido do treinador Vincenzo Montella, que o conhece desde os tempos que esteve à frente do clube de Florença.

Agora, mesmo com a explosão de Manuel Locatelli na posição de regista (atleta que atua à frente da defesa, para auxiliar a saída de bola), o clube necessita de um novo jogador para revezar com a jovem promessa de apenas 18 anos.

Badelj tem contrato vigente com a Fiorentina até meados de 2018, mas recusou diversas ofertas para a renovação desse vínculo, chamando, assim, a atenção de alguns clubes. Além do interesse dos rossoneri, outros clubes também mostraram-se atentos à situação, como Chelsea, Internazionale e Tottenham.

Na atual temporada, mesmo com esses problemas de renovação, o croata de 27 anos continua sendo peça chave no esquema tático do treinador português Paulo Sousa. Em 18 partidas, anotou 1 gol e ainda distribuiu 3 assistências.