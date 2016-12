Técnico do Genoa confirma transferência do atacante Pavoletti ao Napoli

Pavoletti é o principal nome do ataque do Genoa (Foto: Gabriele Maltinti/GettyImages)

O treinador do Genoa, Ivan Juric, confirmou na última quinta-feira (15) a transferência do atacante Leonardo Pavoletti para o Napoli. Segundo a imprensa italiana, o jogador deverá chegar à equipe napolitana em janeiro pela quantia de € 18 milhões. Há relatos de que o atleta já tenha até mesmo comprado sua nova casa em Nápoles.

“Parece que há a possibilidade de que Pavoletti possa sair, e se ele fizer isso, esperamos que um atacante igualmente forte chegue. É decepcionante, porque ele é um cara esplêndido que realmente se preocupa com as cores do clube”, disse o comandando do Genoa, à Sky Sport Italia e ao Mediaset Premium. “Ele recusou no verão, mas agora parece ter decidido que ele vai”, confirmou Juric.

Pavolleti chega para suprir a ausência que o polonês Arkadiusz Milik, que se lesionou ainda no dia 9 de outubro jogando por sua seleção na data Fifa. O atleta que havia chegado para substituir Gonzalo Higuaín estava tendo um início de temporada dos sonhos, tendo, nas primeiras nove partidas, marcado sete gols e sendo decisivo na ótima arrancada do Napoli no começo da Uefa Champions League, competição que o clube acabou se classificando em primeiro lugar no Grupo B.

O clube caiu de rendimento desde a lesão de seu principal atacante, e, desde então, falava-se da necessidade de contar com um novo atleta para o ataque partenopeo. A chegada de Leonardo Pavoletti aumenta as opções do poderio ofensivo do Napoli, que enfrentará nas oitavas de final da Champions League o poderoso e atual campeão Real Madrid.

A equipe médica azzurra tem esperanças e mantém-se confiante quanto às possibilidades de Milik atuar contra os merengues. Entretanto, se o polonês não se recuperar a tempo, o Napoli terá uma nova opção para tentar derrubar o gigante espanhol.