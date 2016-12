Após renovar com Rugani, Juventus estende contrato do meio-campista Sturaro

Google Plus

Sturaro em ação pela Juventus no dérbi contra o Torino, no Olímpico de Turim, pela Serie A (Foto: Getty Images)

A Juventus anunciou, nessa quarta-feira (15), a renovação de contrato do meio-campista Stefano Sturaro até 2021. O atleta de 23 anos seguiu o zagueiro Daniele Rugani e prorrogou seu contrato por mais três anos. O jovem chegou à Juve em 2015, após boas atuações pelo Cagliari.

Promissor zagueiro italiano, Daniele Rugani renova contrato com a Juventus

Com a maglia bianconera, Sturaro atuou por duas temporadas e realizou 56 partidas, marcando três gols. O camisa 27 ainda ajudou os bianconeri a conquistar dois títulos da Serie A (2014/15 e 2015/16), duas Copa Itália (2014/15 e 2015/16), uma Supercopa Italiana (2015), além de participar da campanha que levou a equipe de Turim ao vice campeonato da Uefa Champions League, quando os italianos perderam para o Barcelona por 3 a 1 na grande final.

Com as renovações de Rugani e Sturaro, a intenção da Juve é preparar uma equipe para as próximas temporadas. Entre os titulares da Velha Senhora, apenas Alex Sandro (25) e Paulo Dybala (23), possuem menos de 26 anos. A defesa é o setor mais velho: Gianluigi Buffon (38), Leonardo Bonucci (29), Giorgio Chiellini (32) e Andrea Barzagli (35).

O sucesso na Itália tem atraído os olhos dos grandes clubes europeus para a Juve. Pentacampeã nacional, Juve perdeu jogadores importantes nas últimas temporadas, como Paul Pogba, que voltou ao Manchester United, Arturo Vidal e Coman (este por empréstimo com opção de compra), que rumaram para o Bayern de Munique.