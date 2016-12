Com golaço de Higuaín, Juventus vence Roma e abre sete pontos de vantagem na liderança

Aparentemente a hegemonia da Velha Senhora não tem data para terminar na Itália. No fim da tarde deste sábado (17), a Juventus venceu a Roma pelo placar mínimo, no Juventus Stadium, em duelo válido pela 17ª rodada da Serie A. O único e belo gol anotado por Gonzalo Higuaín deixou a equipe bianconera com sete pontos de vantagem na liderança.

Conquistando sua quarta vitória consecutiva na temporada, a Juventus segue com ainda mais condições de sonhar com o hexacampeonato inédito. Uma rodada que em suas piores hipóteses poderia culminar com a aproximação de duas equipes, terminou da melhor maneira possível para a Velha Senhora: com sete pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. Focando apenas na Serie A até o mês de fevereiro, quando a Juve busca sua classificação na Uefa Champions League diante do Porto, a equipe de Massimiliano Allegri volta a campo na próxima quinta-feira (22), quando visita o antepenúltimo colocado Crotone no Ezio Scida.

Já Roma perdeu sua grande oportunidade de se aproximar da liderança. Mesmo sendo uma missão extremamente difícil, a vitória em Turim deixaria a equipe da capital italiana a apenas um ponto da primeira colocação. Visando retomar o caminho das vitórias para manter-se na caça ao líder, os comandados de Luciano Spalleti encaram na próxima rodada o Chievo no Estádio Olímpico. Vale ressaltar que a Roma ainda está viva em uma competição europeia. O clube giallorossi encara, também no mês de fevereiro, o Villarreal, pela fase de 16-avos-de-final da Uefa Europe League.

Primeiro tempo nervoso e Higuaín decidindo

Algo normal quando estamos tratando de uma partida entre líder e vice-líder, o duelo começou intenso. Com uma marcação forte desde o setor ofensivo, a Juventus chegou com perigo logo no primeiro minuto, quando Higuaín finalizou da entrada da área, mas sem muita força. Do outro lado, a Roma apostava na velocidade do brasileiro Gerson, que acabou sendo uma surpresa para todos ao ser escalado como titular. Com dificuldades para chegar dentro da área, diante de uma marcação intensa da Juve, a equipe giallorossi não conseguia finalizar à gol.

Em contrapartida, a Juventus chegava com perigo principalmente com Higuaín, que novamente teve boa oportunidade após jogada individual de Mandzukic, mas acabou parando na boa defesa de Szczesny. O primeiro cartão amarelo também não demorou a surgir. De Rossi chegou forte em Pjanic e recebeu a primeira punição aos 12'. No minuto seguinte veio a pintura. Higuaín deixou De Rossi no chão, limpou Fazio e bateu firme de perna esquerda para inaugurar o marcador e fazer o Juventus Stadium explodir.

A Roma que já aparentava estar nervosa dentro de campo ficou ainda mais com o placar desfavorável. Gerson avançou pela direita e perdeu o lance para Alex Sandro, que chegou perfeitamente na jogada para retomar a posse de bola para a Juve. Dzeko reclamou acintosamente com o árbitro e recebeu o segundo cartão amarelo para os comandados de Luciano Spalletti. Aos poucos a Roma equilibrou a partida. Mas mesmo com a posse da bola, a equipe não conseguia chegar com perigo. Faltava acertar o último passe. O primeiro chute à gol surgiu aos 23', quando Nainggolan, o melhor jogador giallorossi em campo, fez boa jogada pela esquerda e finalizou na rede pelo lado de fora da meta de Gianluigi Buffon.

A tensão do duelo acabou ficando menor com o tempo, e a disputa s seguia principalmente no setor de meio-campo. Szczesny voltou a brilhar quando Higuaín ficou livre dentro da pequena área após cobrança de escanteio, mas o lance estava parado com impedimento do atacante argentino. Dzeko caiu na área também na sequência do escanteio cobrado por Perotti, o time inteiro da Roma pediu pênalti mas o árbitro nada assinalou, causando a revolta de Nainggolan, que por pouco não foi mais um amarelado por reclamação.

Roma pressiona, mas não evita a 15ª vitória da Juve na competição

Com Salah na vaga de Gerson as equipes voltaram do intervalo com a mesma intensidade do início da etapa inicial. Uma lesão muscular de Pjanic também fez a Juventus mudar nos primeiros minutos. Visivelmente chateado, o bósnio foi substituído pelo colombiano Juan Cuadrado, dando mais velocidade ao ataque bianconero. A partida seguiu ainda mais truncada, nenhuma das equipes levou perigo ao gol adversário nos primeiros instantes.

Aos 63' Perotti cobrou fechado o escanteio, quase complicando o arqueiro Buffon que socou a bola pra meio da área, a bola sobrou para Salah que tentou encontrar Rudiger na direita, mas o alemão não dominou. Quatro minutos depois a Juventus perdeu mais um jogador por lesão: Lichtsteiner saiu e deu lugar à Barzagli, que retornou a Velha Senhora após mais de um mês longe dos gramados.

Szczesny voltou a ser destaque quando Sturaro invadiu a área, finalizou forte e viu o goleiro giallorosso fazer uma linda defesa. "O Faraó" El Shaarawy entrou logo após o lance na vaga de De Rossi, mostrando que a Roma ainda acreditava no empate. Aos 74' veio a grande oportunidade. Novamente em uma cobrança de escanteio fechada a bola ficou presa dentro da pequena área, e o defensor Fazio não conseguiu finalizar à gol. Na sequência Salah fez boa jogada, encontrou Perotti dentro da área que bateu fraco, facilitando a defesa de Buffon.

Em seguida foi a vez de Manolas ter a oportunidade do empate, mas o zagueiro não alcançou após a bola cruzar toda a extensão da área na cobrança de falta de Perotti. Próximo ao apito final, o argentino Dybala, que havia entrado na vaga de seu compatriota Higuaín, invadiu a área e bateu firme, mas novamente o arqueiro polonês da Roma evitou o segundo gol da Juventus.