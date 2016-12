Montella minimiza empate com Atalanta e exalta time do Milan: "Está crescendo"

Google Plus

Treinador destacou entrega dos jogadores (Foto: Getty Images)

O Milan perdeu, neste sábado (17), a chance de terminar 2016 mais tranquilo na Serie A. Em casa, o clube empatou com a Atalanta, atual sexta colocada, e agora se prepara para a final da Supercopa Italiana, contra a Juventus, na próxima sexta-feira (23).

Para o treinador rossonero, Vincenzo Montella, seu time teve 'grande força mental' no duelo. "A equipe está crescendo. Foi um teste de maturidade, e a equipe tem realizado o melhor. Havia um sentimento de que o gol poderia chegar, mas não chegou. Estou feliz por não ter perdido, porque, nesses jogos, pode acontecer", disse à emissora Sky Sport Italia.

Questionado se o Diavolo teria apresentado uma das melhores perfomances em seu comando, o técnico destacou o bom momento que vive a equipe de Bérgamo: "Em relação ao adversário e sua força física e mental, sim. No segundo tempo, nós jogamos mais, a equipe deu cada bocado de energia. Felicito os meus jogadores pelo jogo".

Com o empate, o clube de Milão poderá perder a terceira colocação do campeonato se o Napoli ou Lazio vencerem neste domingo (18). No pior cenário, ficaria na quinta colocação.

Por sua vez, o lateral-esquerdo Luca Antonelli, que retornou à titularidade nesta rodada, lamentou os pontos perdidos. "Em Roma, não merecíamos perder. Fizemos dois bons jogos e trazemos apenas um ponto para casa. Isso dói, mas agora temos que nos preparar para o maior jogo do ano, em 23 de dezembro, em Doha", afirmou.

"Bacca não está à venda"

Adriano Galliani, CEO milanista, rechaçou a possibilidade de o atacante Carlos Bacca deixar o clube em janeiro. "Não, não está à venda, não está no mercado", disse.

Em processo de venda a investidores chineses, o Diavolo poderá vender alguns jogadores para poder contratar na janela cuja abertura é iminente. O nome do atacante colombiano era, ao menos na imprensa europeia, um dos mais especulados em possíveis transações, tendo em vista o recente crescimento de Gianluca Lapadula.