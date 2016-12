Allegri exalta vitória sobre a Roma, mas já foca na Supercopa Italiana contra o Milan: "Não será nada fácil"

Foto: Getty Images

A Juventus enfrentará o Milan no próximo dia 23, em Doha, no Catar, pela Supercopa Italiana, que novamente não foi realizada na abertura da temporada para ser jogada em dezembro, novamente fora da Itália. Porém, antes de embarcar para a decisão, a Vecchia Signora teve, neste sábado (17), outra "final" pela frente. No confronto direto contra a segunda colocada Roma, um gol do argentino Gonzalo Higuaín deu a vitória por 1 a 0 aos donos da casa, em Turim.

Para o treinador Massimiliano Allegri, todavia, o funcionamento do time ainda deixa a desejar e serão necessários ajustes. "Ao fim do jogo estava chateado comigo mesmo, pois não soubemos mover a bola, também assumimomos muitos riscos, sobretudo na bola parada", disse o bicampeão italiano. "Nessas situações é necessário evoluir, mas foi uma bela partida, entre dois times importantes e com certeza devo dar os parabéns a todos os jogadores que fizeram parte disso", comentou o comandante.

"Troquei Higuaín por Dybala no fim do jogo porque naquele momento não poderia tirar Mandzukic da partida, mas todos fizeram um grande trabalho. Somamos outra vitória e chegamos aos 42 pontos, mas ainda devemos vencer outras partidas e não falarei sobre a disparada na liderança: o campenato é muito longo", falou Allegri. "Não me interesso pelos recordes, só quero chegar a maio na liderança. No momento estamos na frente, mas devemos ver o que acontecerá em alguns meses", deu sequência.

O técnico ainda comentou sobre a Supercopa Italiana. "Devemos pensar nesse jogo que não será nada simples. O Milan já nos venceu nesta temporada. Se Pjanic jogará? Tem seis dias para recuperar, mas se isso não acontecer, joga qualquer outro", declarou.

Quem também falou sobre o duelo contra a Roma foi o experiente goleiro Gianluigi Buffon."Foi uma vitória fundamental, pois o campeonato é longo, mas isso cria convicção e te dá uma pequena gordura. Isso permite chegar ao Natal em ótima situação, com ótimas sensações. Nas últimas três partidas, após a derrota para o Genoa, vejo uma equipe com identidade. Vencemos como time, de maneira sólida: assim são as nossas vitórias. Não vamos pensar, porém, que a vantagem na tabela do campeonato nos permita pensar na Champions; seria um erro", analisou.