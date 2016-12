Szczesny lamenta derrota da Roma para a Juventus: "Machucou ir para casa de mãos vazias"

Google Plus

Foto: Getty Images

Neste domingo (18), em entrevista aos jornais italianos, o goleiro Wojciech Szczesny, falou sobre a derrota da Roma, por 1 a 0, diante da Juventus, em partida válida pela 17ª rodada da Serie A. Com o resultado negativo, os Giallorossi ficaram sete pontos atrás da própria Vecchia Signora, aumentando ainda mais sua vantagem na liderança. Visto isso, o polonês lamentou essa 'gordura' da Juventus na ponta e admitiu que a derrota 'machucou' o clube da capital.

Szczesny abriu a entrevista lamentando da vantagem de sete pontos da Vecchia Signora sobre a Roma: "Sete pontos é muita coisa para recuperar, é difícil, pois a Juventus é uma grande equipe e sete pontos é uma grande almofada", avaliou o goleiro, que em seguida admitiu que a liga está longe das mãos Giallorossi, mas que devem seguir jogo a jogo: "Precisamos ir novamente e ganhar contra o Chievo, levando ogo a jogo. A Liga agora não está em nossas mãos", disse.

O polonês ainda falou que a derrota para a Juventus, do jeito que foi, 'machucou' a Roma: "Tenho ouvido muitas pessoas dizerem que jogamos bem. Não foi o suficiente para levar pra casa os três pontos. Machucou ter que ir para casa de mãos vazias", avaliou.

Para encerrar, Szczesny comparou sua equipe com a Vecchia Signora, não vendo tanta diferença entre ambas: "Juventus? Não há grandes diferenças, eles são uma boa equipa, mas nós também somos. Eles têm uma mentalidade vencedora e digo-o com o coração pesado. Eles não jogam tão bem por eles ganharem", disparou o atleta ao concluir a entrevista.

A Roma volta a campo nesta próxima quinta-feira (22), onde enfretará o Chievo no estádio Olímpico, válido pela 18ª rodada da Serie A. Na segunda colocação, os Giallorossi estão na segunda coloção com sete pontos atrás da líder da Juventus, que voltará à jogar o campeonato italiano somente em 2017, no dia oito de janeiro contra o Bologna.