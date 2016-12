Lazio supera Fiorentina em casa e embola parte de cima da tabela

No encerramento da 17ª rodada da Serie A, a Lazio venceu a Fiorentina, por 3 a 1, neste domingo (18), e embolou a parte de cima da classificação. Jogando no Estádio Olímpico, a equipe laziele contou com gols de Keita, Biglia e Radu para superar a Viola, que, por sua vez, descontou com Zárate.

A vitória leva a Lazio à quarta posição, ultrapassando o Milan, que empatou com a Atalanta em casa no sábado (17). A equipe da capital soma os mesmos 34 pontos do Napoli, que está na frente devido aos critérios de desempate; a Roma, vice-colocada, contabiliza 35 pontos. Já a Fiorentina figura em oitavo lugar, com 26 pontos, logo atrás da Internazionale.

A Lazio volta a campo na quarta-feira (21) para enfrentar a Inter, em Milão, às 17h45. A Fiorentina, por sua vez, tentará se recuperar do revés ante os biancocelesti na quinta-feira (22), quando receberá, em Florença, às 17h45, o Napoli. Jogos no horário de Brasília e valendo pela 18ª rodada da Serie A.

Lazio abre dois no primeiro tempo e leva pressão no segundo, mas gol no fim garante os três pontos

Precisando da vitória para não deixar Napoli e Roma dispararem na tabela, a Lazio tomou a iniciativa do jogo e abriu o placar aos 23 minutos. Milinkovic-Savic recebeu de Felipe Anderson e encontrou Keita no miolo da área. O atacante senegalês dominou e finalizou na saída de Tatarusanu.

Sem conseguir construir boas jogadas, a Fiorentina chegou com perigo apenas uma fez no primeiro tempo. Aos 40 minutos, Oliveira cruzou na área e Bernardeschi, livre, testou fraco no meio do gol. Já a Lazio respondeu à altura: Milinkovic-Savic fez boa jogada e só foi parado com falta por Tomovic, dentro da área. Pênalti. O capitão Biglia bateu forte, no meio do gol, e aumentou a vantagem.

No segundo tempo, a partida ficou mais aberta. Os visitantes voltaram do intervalo com uma postura mais ofensiva, sobretudo porque o técnico Paulo Sousa sacou o zagueiro Tomovic para colocar o meia Cristóforo. Aos 64 minutos, a Viola diminuiu. Cristian Tello tocou para Zárate, a defesa da Lazio cortou o passe mas a bola se ofereceu ao atacante argentino: 2 a 1.

O gol deu confiança à Fiorentina, que passou a jogar mais no campo ofensivo e pressionar os biancocelesti. O meio-campista Carlos Sánchez até chegou a balanças as redes, mas o árbitro Massimiliano Irrati invalidou o tento, pois o jogador empurrou a bola ao gol com a mão. Goleiro da Lazio, Marchetti ainda teve que fazer difíceis defesas para evitar o empate.

Porém, aos 89 minutos, a equipe da capital matou o jogo quando a Fiorentina estava sufocando no ataque. Immobile puxou contragolpe e passou para Radu dominar e arrematar rasteiro, dando números finais ao confronto.