Após renovar com jovens Rugani e Sturaro, Juventus estende vínculo de Bonucci

Bonucci pode ficar na Juventus por mais cinco temporadas (Foto: Loris Roselli/NurPhoto via Getty Images)

Após renovar os vínculos dos jovens Daniele Rugani e Stefano Sturaro, Juventus anunciou, nesta segunda-feira (19), a terceira extensão contratual em menos de uma semana. A bola da vez é o zagueiro Leonardo Bonucci, um dos pilares da defesa juventina que renovou até 30 de junho de 2021. Cobiçado por Chelsea e Manchester City na última janela de transferência, o defensor comemorou o novo vínculo com a Vecchia Signora. O antigo vínculo do camisa 19 iria até 2020.

“Eu renovei até 2021. Estou contente e orgulhoso desta escolha para continuar esse caminho glorioso e cada vez mais vitorioso até 2021”, celebrou o defensor, de 29 anos, ao site oficial da Juve. “Serei ainda mais responsável após essa grande renovação, mas, para mim, é apenas uma vantagem e um incentivo para dar mais a cada dia, em cada sessão de treinamento, a cada jogo”, reforçou

Bonucci chegou à Juventus em 2010 proveniente do Bari. De lá para cá, o italiano evoluiu e se tornou um dos melhores zagueiros do mundo ao lado de Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini, companheiros de Juve e Seleção Italiana. Tido como ídolo pela torcida bianconera, o camisa 19 usa a braçadeira de capitão quando o goleiro Gianluigi Buffon não está jogando.

Bonucci é um dos jogadores mais regulares da Juventus. Tornou-se o atleta que mais vezes entrou em campo nas últimas seis temporadas, com 291 atuações. O defensor soma 25 mil minutos e 1367 roubadas de bola – 359 pelo alto – desde que desembarcou em Turim. Ele também é o jogador que venceu mais partidas (185) em todas as competições com a Juventus desde a jornada 2010/11. Bonucci também é eficiente no ataque: guardou 16 gols defendendo a camisa bianconera.