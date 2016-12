Empresário de Banega desmente conversas com a Roma sobre transferência

Banega ainda não conseguiu se firmar na Inter (Foto: Claudio Villa/Internazionale)

Com a proximidade da janela de transferências de janeiro, onde clubes europeus costumam trazer reforços pontuais para fortalecer os elencos durante os campeonatos nacionais e continentais, as especulações vão crescendo. Na Serie A, o argentino Éver Banega poderia estar de saída da Internazionale, que vem mal na competição. O destino seria a Roma, atual vice-líder da liga italiana e segunda força do país. No entanto, o empresário do meia veio a público para desmentir qualquer contato que poderia ter acontecido com os giallorossi.

Marcelo Simonian, em entrevista ao site pagineromaniste.com, preferiu não fazer qualquer comentário sobre uma transferência do seu agenciado, uma vez que nenhum contato haveria existido até o momento. "Não tenho nenhuma novidade sobre qualquer tipo de acerto entre Banega e a Roma. Não posso falar sobre algo sobre o qual não tenho informações ou que nunca existiu", afirmou o representante do meia. Além disso, Simonian despistou sobre uma transferência.

O agente confirmou que não conversou com Banega sobre uma mudança de ares. "Eu nunca falei com o Éver sobre isso [transferência]. A única coisa que posso dizer é que ele se sente muito bem na Itália", garantiu Simonian. Banega chegou à Inter no início desta temporada, a custo zero. Desde então, fez 18 partidas com a camisa nerazzurra, marcando apenas 1 gol e dando 3 assistências.

Sem repetir as boas atuações da época de Sevilla, a saída do argentino parece provável, mas seu empresário já havia afirmado anteriormente, em entrevista ao site calciomercato.com, que Banega seguiria na Inter: "Ele está se adaptando à nova liga e a um novo sistema de treinos. É uma questão de tempo. Éver é um campeão, desejado pelos melhores técnicos do mundo. Ele é um jogador da Inter e ainda vai ganhar algo com essa camisa", disse Simonian, garantindo que também não havia tido conversas com o Everton, outro time que estaria interessado em contar com o futebol do jogador.