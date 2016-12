Manolas tem lesão confirmada e desfalca Roma por duas semanas

Manolas vem sendo um dos principais destaques da defesa romanista (Foto: Silvia Lore/NurPhoto via Getty Images)

A Roma se desgastou muito na última partida que disputou pela Serie A, quando acabou derrotada pela Juventus pelo placar mínimo de 1 a 0. Em jogo intenso e disputadíssimo até o fim, alguns jogadores acabaram deixando o gramado do Juventus Stadium com lesões. Um deles foi o zagueiro Kostas Manolas, que sentiu uma lesão na coxa depois de sofrer uma falta e acabou tendo que deixar o gramado no fim da partida. Após o confronto, o clube da capital divulgou um boletim médico com a situação do grego e também do meia Radja Nainggolan.

Depois de realizar exames médicos, foi constatado um estiramento de grau 1 na coxa direita de Manolas. Os médicos do clube estimam que o camisa 44 desfalcará a Roma por aproximadamente duas semanas, por conta da lesão. Enquanto isso, Nainggolan teve um edema constatado, também na perna direita, depois de reclamar de dores musculares na região. No entanto, o meia não precisará ficar no departamento médico e será monitorado, sem precisar ficar de fora dos próximos compromissos de sua equipe.

A Roma ocupa a segunda colocação da Serie A, com 35 pontos conquistados, estando sete atrás da Juventus, que lidera mais uma vez. Antes do fim do ano, a equipe jogará contra o Chievo, pela liga nacional, na próxima quinta-feira (22), dentro do estádio Olimpico di Roma. Manolas será desfalque, mas deve estar de volta na partida seguinte, contra o Genoa, após a pausa para Natal e virada do ano. Os giallorossi visitam a equipe de Gênova no dia 8 de janeiro, já em 2017.