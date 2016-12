Ainda lesionado, Milik evita comparação com Higuaín e quer 'escrever história' no Napoli

Antes da lesão, Milik marcou sete gols em suas nove partidas na temporada (Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images)

Atacante do Napoli, Arkadiusz Milik concedeu entrevista nesta terça-feira (20) ao Canal 21. Entre os assuntos tratados, o polonês falou acerca da comparação com o argentino Gonzalo Higuaín, da Juventus, a ânsia por recuperar-se de uma lesão (ligamento cruzado do joelho esquerdo) e voltar logo aos gramados, e o confronto com o Real Madrid nas oitavas de final da Uefa Champions League.

"Eu não tinha medo de comparação com Higuain e não gosto de ser comparado a ninguém. Eu sou Milik, cheguei a Nápoles para escrever a minha história. Quando eu estava no Ajax me procuraram com insistência, eu fiquei muito satisfeito. Eu escolhi o Napoli porque eu acredito que é a melhor escolha para a carreira e crescimento pessoal”, explicou.

O jogador chegou no início da temporada para substituir Higuaín, ex ídolo napolitano que transferiu-se para a rival Juventus. Quando perguntado sobre o difícil confronto na Champions League, Milik manteve-se esperançoso.

"É uma equipe muito forte, sabemos muito bem, mas o campeonato ainda está em aberto. Contra o Real Madrid vamos jogar a partida que todos os jogadores sonham. Eles são os campeões do mundo, os favoritos, mas nós estamos muito confiantes e vamos pressionar”, disse.

Desde a saída do atacante, o treinador Maurizio Sarri vem mudando o esquema a fim de encontrar um melhor jeito de jogar. A recente boa fase de Dries Mertens atuando como falso nove pode dar mais uma dor de cabeça para o comandante azzurri quando Milik voltar aos gramados, já que o mesmo é centroavante. O belga marcou sete gols nos últimos dois jogos da Serie A.

"Eu vou estar no centro do ataque, embora Dries seja bom em papéis diferentes. Estou muito feliz por um momento que está vivendo, não posso esperar para voltar no campo, por isso estou satisfeito com o seu momento mágico e o da equipe."