Ex-jogador da Inter, suíço Shaqiri ataca estrutura interna do clube: "É uma desgraça"

A passagem do meia-atacante suíço Xherdan Shaqiri por Milão foi um verdadeiro caos, uma sucessão de fatos negativos que durou apenas a segunda metade da temporada 2014/15 e terminou da pior maneira possível, com o ex-atleta do Bayern de Munique marcando míseros três gols com a camisa da Internazionale. Contratado para suprir a falta de pontas agudos no elenco, entregue ao treinador Roberto Mancini no decorrer da Serie A, Shaqiri nunca se mostrou pronto ou motivado a convencer no futebol do Belpaese.

Transferido ao Stoke City em seguida, onde mantém atuações mais regulares e claramente sente-se melhor desde então, o suíço atacou de forma direta a estrutura interna sustentada pelos italianos: "Para ser honesto, a infraestrutura da Inter é uma desgraça. É decepcionante que um clube renomado como esse não ache uma forma de investir em infraestrutura", comentou Xherdan ao site Spox, que depois comparou o contexto nerazzurro ao vivido atualmente com o Stoke na enriquecida Premier League.

"Na Inglaterra são mais profissionais em termos de dieta de jogadores, recuperação de atletas, análise de desempenho e variedade nos treinamentos. Não ligo para o que dizem sobre minha transferência [para o Stoke], apenas as pessoas que não olham além falam que eu dei um passo para trás na minha carreira", argumentou Shaqiri, que surgiu muito bem atuando pelo Basel e nunca chegou a atingir o nível esperado no Bayern.

"Eu queria fugir dos holofotes [quando optou pelo Stoke City], o Stoke e Mark Hughes [treinador do time] já me queriam quando eu me transferi para a Inter. Tive a sensação que vir para cá seria o melhor encaixe. Hughes é um homem honrado, assim como Jupp Heynckes", finalizou o meia de velocidade.