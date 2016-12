Sob olhares de Adriano Imperador, Icardi marca dois e comanda vitória da Inter contra Lazio

A Internazionale deu sequência à boa fase ao vencer a Lazio, nesta quarta-feira (21), no Giuseppe Meazza, em jogo válido pela 18ª rodada da Serie A. O time nerazzurro desencantou no segundo tempo, aplicou 3 a 0 na equipe da capital e alcançou o quarto triunfo consecutivo sob o comando de Stefano Pioli. O atacante Mauro Icardi marcou duas vezes, enquanto o meia Éver Banega levantou a torcida com um golaço de fora da área.

Foto: Marco Luzzani/Internazionale

Antes de a bola rolar no Giuseppe Meazza, a Inter homenageou o atacante Adriano. Carinhosamente chamado de “Imperador”, apelido que ganhou durante sua passagem pelo clube italiano, o jogador ganhou uma placa da diretoria nerazzurra.

Com a vitória conquistada nesta quarta-feira, a Inter chegou a 30 pontos, mas não subiu na tabela; permanece na sétima colocação. Por sua vez, a Lazio segue com 34 pontos, ocupando a quarta posição (o Milan, que não joga na rodada porque vai disputar a Supercopa Italiana contra a Juventus, seria o único time que poderia ultrapassar a agremiação de Milão).

Agora, a Serie A dá uma pausa para as festividades de fim de ano e volta à ativa somente em janeiro. No dia 8 (domingo), a Inter visita a Udinese, em Údine, às 9h30, enquanto a Lazio recebe o Crotone, em Roma, às 12h. Jogos no horário de Brasília e válidos pela 19ª rodada da liga.

Felipe Anderson bagunça defesa da Inter, mas Handanovic fecha gol

Em boa fase, a Lazio não se acanhou por estar jogando fora de casa e logo ofereceu perigo à meta da Inter. Com menos de um minuto de jogo, Felipe Anderson avançou pela direita e rolou para Immobile pegar de primeira e exigir boa defesa de Handanovic.

O time laziele oferecia muito perigo com as infiltrações pelo flanco direito. Ainda que estivesse com liberdade para flutuar pelo meio, o brasileiro Felipe Anderson trazia dores de cabeça à defesa nerazzurra. Ele fez uma jogada semelhante à primeira chegada da Lazio e passou, novamente, para Immobile, que tentou outra vez, mas o goleiro da Inter espalmou para escanteio.

Felipe Anderson estava impossível. Desta vez em jogada individual, o camisa 10 laziele costurou em diagonal o setor defensivo da Beneamata e teria marcado um golaço, não fosse o lateral-direito D’Ambrosio para impedir que a bola estufasse a rede.

Já a Inter não conseguia se impor diante dos visitantes. A equipe de Milão terminou a primeira etapa com mais posse de bola, mas uma posse de bola estéril, improdutiva. Apagados no confronto, Brozovic e Banega tentaram tirar o zero do placar em chutes de fora da área, mas os arremates saíram fracos, facilitando a defesa de Marchetti.

Inter se recupera na segunda etapa e vence confronto

Stefano Pioli, ex-treinador da Lazio e atual da Inter, deve ter aplicado uma injeção de ânimo em sua equipe durante o intervalo. Afinal, os nerazzurri voltaram com tudo para o segundo tempo e marcaram dois gols num intervalo de dois minutos.

Aos 54’, Banega ganhou disputa com Milinkovic-Savic, ajeitou a bola e soltou um foguete no canto superior esquerdo de Marchetti. Na gaveta, como já diria os mais antigos. Quando a torcida interista ainda festejava o tento, D’Ambrosio descolou um cruzamento para a área, Icardi se antecipou à marcação do zagueiro De Vrij e cabeceou no canto, sem chances para o arqueiro: 2 a 0,

A fim de tentar diminuir o prejuízo, Simone Inzaghi sacou o lateral-esquerdo do time, Patric, para colocar em campo o veloz atacante Keita. Porém, a substituição não surtiu efeito, e a Inter ampliou o placar. Em jogo ensaiada, Banega cobrou falta rasteiro, Icardi saiu de trás do bolo de jogadores na área e finalizou de direita; Marchetti ainda tocou na bola, mas não o suficiente para impedir o terceiro gol.

Antes de terminar a partida, Icardi por pouco não fez uma tripletta: Nagatomo cruzou à área, Palacio escorou para trás e o camisa 9, em curto espaço, chutou na trave. O atacante brasileiro Gabigol, que deve ser emprestado em janeiro do ano que vem, entrou aos 86 minutos, na vaga de Candreva.