Pioli comemora vitória sobre Lazio e pede mais utilidade efetividade a Gabigol

Foto: Marco Luzzani/Internazionale

Após a vitória por 3 a 0 diante da Lazio, nessa quarta-feira (21), no estádio Giuseppe Meazza, o treinador Stefano Pioli avaliou os pontos positivos e negativos do triunfo, o quarto consecutivo desde que chegou à Internazionale – três pela Serie A e um pela Uefa Europa League. O comandante também deu uma alfinetada no jovem atacante Gabriel Barbosa, o 'Gabigol', pedindo para que o brasileiro realize jogadas mais efetivas.

"O resultado foi mais importante do que o desempenho desta noite, embora melhor que você jogue, o mais provável é que você ganhe", disse o comandante ao canal Mediaset Premium. "Nós jogamos como uma equipe, com alma e ganhamos um jogo importante. Sabíamos que a Lazio teria dificuldade com dois jogadores perto de Lucas Biglia, então tentamos alternativas com Ivan Perisic pelas alas e Antonio Candreva em uma posição mais central", avaliou.

O treinador ainda comentou sobre o começo ruim de partida da Internazionale, destacando a sorte e elogiando o trabalho do goleiro Samir Handanovic para que não saísse atrás do placar. "Tivemos sorte no início, mas a qualidade por si só não é suficiente. Você precisa de determinação e trabalho duro também. Nós temos um grande goleiro e é justo que ele faça essas defesas. Para sermos competitivos precisamos desse espírito e senso de colaboração onde todos contribuem para a equipe", ressaltou.

Para encerrar, Pioli falou sobre Gabigol, que novamente começou no banco de reservas e entrou nos minutos finais. O treinador alfinetou as tentativas do brasileiro realizar jogadas de efeito, e pediu para que o atacante seja mais útil e objetivo em suas jogadas.

"Estou feliz com o entusiasmo por Gabigol, mas eu gostaria de vê-lo fazer algumas jogadas que são mais úteis e não apenas espetacular, por causa de ser espetacular", observou o comandante, que logo respondeu se ele permanecerá ou não em Milão: "Estamos avaliando a situação. Nosso primeiro objetivo em janeiro é reduzir a equipe, porque queremos jogadores que estão felizes em participar de um grande clube como a Inter", concluiu.

Em sétimo lugar com 30 pontos, a Inter se aproximou na zona de classificação à Europa League – os nerazzurri estão a três pontos do Milan, quinto colocado. Os comandados de Pioli voltam a campo somente em janeiro, no dia 8 (domingo), às 9h30 (de Brasília), para enfrentar a Udinese, no estádio Friuli, em partida válida pela 19ª rodada da Serie A.