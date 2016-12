Gerson se mostra confiante no potencial da Roma e elege Totti como referência no futebol

Gerson se aquece antes de partida contra a Lazio (Foto: Silvia Lore/NurPhoto via Getty Images)

Titular na última partida da Roma pela Serie A, o garoto Gerson vai tentando se afirmar como opção para o meio de campo do clube italiano, depois de deixar o Fluminense rumo à capital italiana no meio do ano. Com apenas 19 anos, o brasileiro parece ter a confiança do técnico Luciano Spalletti, que o escalou logo no confronto contra a Juventus, em duelo dos dois líderes do campeonato italiano. Apesar da derrota para a Velha Senhora, o meia afirmou que os giallorossi não ficam muito atrás da Juve em questão de qualidade.

Em entrevista ao Globoesporte, Gerson fez questão de prometer que tentará evitar uma nova derrota ante os bianconeri, juntamente com seus companheiros: "Temos um grupo muito forte. Nosso time vem sendo ofensivo e não perdeu a consistência na defesa. Sempre entramos em campo com uma boa mentalidade, tendo noção de que somos uma Roma que pode ganhar títulos. A Juventus é muito forte, mas nós não estamos tão longe. Temos um time vencedor que sabe o que quer. Podem ter certeza de que faremos tudo que for possível para que eles não vençam de novo", afirmou o meia.

Além disso, o jovem falou sobre a sensação de jogar ao lado de Francesco Totti, ídolo da Roma: "Totti é um jogador fenomenal e ter um companheiro de equipe como ele é um privilégio. Ele sempre fala comigo, me dando conselhos sobre a cidade, o futebol e outras coisas, todo dia", afirmou Gerson, antes de citar Daniele De Rossi como outra importante referência: "Meus exemplos no futebol são Totti e De Rossi, pela história que eles construíram nesse clube por tantos anos. Vi Totti jogando quando eu era só uma criança na Baixada Fluminense e agora jogo com ele. Ele aconselha os jovens do grupo e é um exemplo para milhares de jogadores, incluindo para mim", ressaltou.