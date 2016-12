Juventus x Milan AO VIVO online pela Supercopa Italiana

INCIDENCIAS: Partida a ser disputada em Doha, no Qatar, no estádio Jassim Bin Hamad e tem início marcado para às 14h30 (de Brasília).

O Milan teve um pequeno contratempo com o seu vôo, mas que poderia ter custado caro. Pelo menos assim que viu o seu dirigente, Adriano Galliani que ameaçou não ir a Doha, caso atrasasse novamente a viagem da equipe para o Catar. Leia mais: Voo do Milan é adiado e dirigente cogita não disputar Supercopa Italiana

Pelo lado do Milan, o capitão Ignazio Abate lembrou da força da Juventus e afirmou que o seu time deverá fazer uma partida perfeita para conseguir o título, mas que todos estão bem concentrados e empenhados para conseguir isso: "Devemos fazer uma partida perfeita, nos jogos importantes sempre demos boas respostas e jogamos de igual para igual com a Juventus. Estamos atravessando um bom momento, mas a Juventus é bem mais acostumada com jogos do tipo do que nós. Mas temos muita fome.", disse o lateral de 30 anos.

O capitão Gianluigi Buffon também falou na entrevista coletiva e mostrou mais o menos o mesmo raciocinio do treinador, mostrando muito respeito ao Milan, mas ressaltando a vontade da Juventus de vencer mais um troféu em 2016: "Respeito muito os rossoneri e vimos do que são capazes em San Siro. Nos anos anteriores nos deram algum trabalho também. O respeito é máximo e o sinal de alerta está ligado. Oportunidades como essa não se podem deixar escapar.", disse o goleiro de 38 anos.

A final da Supercopa Italiana esse ano será em Doha, no Qatar e o estádio será o Jassim Bin Hamad, com capacidade para 17 mil pessoas e com certeza, terá casa cheia para esse clássico do futebol italiano.

E diferente do habitual, o treinador Vincenzo Montella convocou todo o elenco para a final, para que o time fique bastante unido na busca do título.

Já o Milan contará com alguns desfalques, mas nenhum jogador que seja determinante no time titular como: Vangioni, Ely e Calabria.

Em compensação, Dybala está totalmente recuperado, mas deverá ficar mais uma vez no banco de reservas. Tudo depende porém da possível atuação ou não do meia Pjanic.

A Juventus poderá ter dois desfalques importantes para a final: Lichsteiner e Pjanic sentiram lesões na última partida e são dúvidas. Ambos foram convocados, mas não estão garantidos no jogo.

FIQUE DE OLHO: Giacomo Bonaventura, meia do Milan: 'Jack', como conhecido pela torcida do Diavolo, atua normalmente no meio de campo dando muita qualidade no setor, mas muito provavelmente atuará no trio ofensivo diante da Juventus, até pela péssima fase que vive Niang. Por isso, o meia italiano pode ser decisivo com um passe, um drible ou até mesmo um gol.

FIQUE DE OLHO: Gonzalo Higuain, atacante da Juventus: Contratado a peso de ouro do Napoli, o centroavante argentino vem sendo decisivo nos últimos jogos, tendo marcado três gols contra Torino e Roma. Agora, o jogador quer ser decisivo mais uma vez, mas em uma final e é o perigo numero um para a defesa rossonera.

Já o treinador do Milan, Vincenzo Montella, afirmou que, por ser um jogo único, o resultado contará mais do que a atuação de sua equipe, mas que a prioridade é fazer com que seu time continue crescendo. Além disso, o técnico enalteceu a Juventus, ressaltando a sua qualidade, experiência e vontade de vencer. "Será um teste para todo mundo, mas como é um jogo só, a atuação contará menos do que o resultado. O nosso objetivo entretanto continua sendo o crescimento da equipe. A Juventus é um time fortíssimo, foram construídos para vencer tudo e têm muita experiência, além da vontade de vencer. Não sei se vamos propor o jogo ou nos defender, mas o mais importante é que o meu time saiba realizar essas duas fases durante todo o duelo, sem jamais perder o equilibrio", ponderou.

Na entrevista coletiva, o treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, rasgou elogios ao time dirigido por Montella, lembrou os erros de sua equipe na partida anterior diante do Milan e salientou que o adversário entrará em campo com 'fome'. "O Milan é uma boa equipe treinada por Montella, por isso, deveremos ter o máximo de respeito a eles. O atraso do voo deles lhes darão mais fome para entrar em campo e buscar o título, por isso, deveremos fazer uma grande partida com muita atenção. No jogo do campeonato, não fizemos uma má partida, mas erramos na defesa e acabamos sendo punidos. Devemos ter humildade e respeito, senão, perdemos amanhã também'', salientou.

Em 2003, Milan e Juventus também jogaram a Supercopa Italiana, em Nova Iorque. Depois de um empate no tempo normal, a Vecchia Signora levou a melhor nos pênaltis e sagrou-se campeã.

Na última vez que se enfrentaram, o Milan quebrou um tabu de 11 jogos e venceu a Juventus, graças a um belo gol de Manuel Locatelli, de apenas 18 anos.

O equilíbrio reina nos encontros entre essas duas equipes. Na história, contabilizando todas as competições, houve 223 confrontos: 83 vitórias bianconeras, 68 rossoneras e ainda 72 empates.

Em seu último compromisso, o Diavolo apenas empatou com a Atalanta em casa e saiu do G-3. Leia mais aqui.

Na última partida, a Vecchia Signora bateu a Roma por 1 a 0 e garantiu o título do primeiro turno da Serie A. Saiba mais aqui.

Já o Milan se qualificou por ter sido o finalista da Copa Itália, como o regulamento da competição permite.

A Juventus chega a essa final como vencedora das duas competições nacionais: a Copa Itália e da Serie A.

Boa tarde, leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o pré-jogo de Juventus x Milan pela final da Supercopa da Itália, partida a ser disputada nesta sexta-feira (23), às 14h30, no estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, Catar.

