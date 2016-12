'Despedida' de Berlusconi e 600 jogos de Buffon: Juventus e Milan se enfrentam pela Supercopa

Longe da Itália, Juventus e Milan disputam, nesta sexta-feira (23), às 14h30 (de Brasília), o título da Supercopa Italiana. A partida, que será realizada em Doha, no Catar, pode ser última chance de a equipe rossonera levantar um troféu sob a gestão de Silvio Berlusconi. Para os rossoneri, o jogo pode caracterizar o marco de uma retomada, e para os bianconeri, a continuação de sua soberania no país.

Massimiliano Allegri, técnico do clube de Turim, destacou a importância do duelo. "Nós sabemos o quão importante este jogo é", afirmou em coletiva de imprensa. "Eu acho que a humildade é a coisa mais importante, porque, com respeito aos seus adversários, você traz suas melhores performances e vai acima de seus meios".

A Juve é, hoje, líder isolada da Serie A com 42 pontos, enquanto o Diavolo é o quinto colocado, com 33. O time de Allegri também é o atual campeão da competição, tal como da Copa Itália, vencida contra o próprio adversário desta sexta em maio deste ano.

"(...) Juventus e Milan é sempre um jogo em que as equipes jogam a par, como tem sido mostrado na liga nos últimos anos, mas também através da história", afirma Allegri

O comandante de 49 anos também comentou sobre a rivalidade entre os dois clubes e ressaltou sua tradição, sobrepujando-a sobre a visível superioridade de sua equipe na atual década. "Para ganhar jogos, especialmente finais, jogos únicos, você precisa ter todos esses componentes, bem como técnicos e táticos. Você tem que jogar bem", disse. "Sem mencionar que Juventus e Milan é sempre um jogo em que as equipes jogam a par, como tem sido mostrado na liga nos últimos anos, mas também através da história".

Para Montella, mentalidade do Milan deve ser trabalhada (Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

Já Vincenzo Montella, treinador milanista, elogiou a equipe oponente e a colocou como inspiração. "A Juventus tem uma mentalidade vencedora, que é a coisa mais difícil de manter ao longo do tempo. Esse tem que ser nosso objetivo, e estamos no curso para conseguir essa mentalidade", apontou.

O clube de Milão encontrou dificuldades paras embarcar a Doha. Por conta de problemas com a aeronave, o voo precisou ser adiado, e o diretor Adriano Galliani chegou a cogitar não haver a partida. Montella, no entanto, minimizou o episódio e afirmou ser um 'capítulo fechado'.

O Milan está sendo vendido ao consórcio Sino-Europe Sports e deverá ter, em março de 2017, a conclusão do negócio. Por isso, os pouco mais de 30 anos de Berlusconi em sua presidência podem ter a taça da Supercopa como o de despedida. A última vez que a agremiação levantou um troféu oficial foi em 2011, ao vencer a Serie A.

O que dizem os jogadores

Para Alessio Romagnoli, principal nome da zaga rossonera, vencer a copa é 'muito importante'. "É um fascinante jogo e muito importante para nós", disse à Milan TV. Ele também comentou sobre o sistema ofensivo do adversário, com quem deverá lidar diretamente: "Eu não sei quem vai jogar, mas acho que eles têm os melhores jogadores atacantes na Itália. Enfrentá-los é bonito, mas resistente".

Giorgio Chiellini, uma das referências do forte sistema defensivo bianconero, apontou Paulo Dybala como condidato a ser decisivo na final. Ele também falou acerca de dois nomes que disputam a titularidade na equipe adversária: "Eles [Carlos Bacca e Gianluca Lapadula] são bons e perigosos. O Milan não apenas os tem, como também M'Baye Niang. Eles possuem alternativas em cada posição e bons jogadores".

Prestes a completar 600 jogos pela Vecchia Signora, Gianluigi Buffon, 38, mostrou-se feliz com a marca a ser completada. "Eu estou feliz que alguém está contando para mim", brincou, em coletiva de imprensa. Ele também afirmou que não está se despedindo: "Estou definitivamente feliz. Eu não acho que vai ser o meu último e não será o meu último. Há ainda uma pequena coisa para dar, começando amanhã, quando há um troféu a ser ganho".

Marca histórica de 'Gigi' será alcançada em decisão contra o Milan (Foto: Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images)

Confrontos em 2016

No fim da temporada 2015/16, a equipe de Piemonte levantou o troféu da Copa da Itália após vencer o Milan por 1 a 0. Na época, os rossoneri estavam sob a batuta do interino Cristian Brocchi, mas passaram a maior parte do período com o eslovaco Sinisa Mihajlovic.

Na última vez que se encontraram, pelo primeiro turno da atual edição do Campeonato Italiano, em outubro, o time hoje comandado por Vincenzo venceu por 1 a 0, gol marcado pela revelação Manuel Locatelli, de 18 anos.