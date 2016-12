Com boa atuação de El Shaarawy, Roma vence Chievo de virada

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 18ª rodada da Serie A, disputado entre Roma e Chievo, no estádio Olimpico di Roma. Foi a última partida de 2016 para as duas equipes

Buscando recuperação depois de derrota para a Juventus, a Roma recebeu o Chievo no estádio Olimpico, em busca de uma vitória para voltar a reduzir a vantagem bianconera na Serie A. Com maior qualidade técnica e apoio de sua torcida, os romanistas sofreram o primeiro gol, apesar de dominarem a partida desde o apito inicial, mas conseguiram a virada para garantir mais uma vitória em casa, seguindo invictos no campeonato.

Tendo mais posse de bola desde o começo e buscando mais o ataque, os romanistas viram o holandês Jonathan De Guzmán abrir o placar aos 35 minutos da primeira etapa, após bobeada de Bruno Peres. Apesar disso, ainda no primeiro tempo, Stephan El Shaarawy deixou tudo igual, com bela cobrança de falta. Na segunda etapa, o Faraó fez grande jogada pela ponta-canhota e deixou Dzeko praticamente em cima da linha para virar o jogo. Já no apagar das luzes, Perotti sofreu pênalti e ele mesmo bateu para garantir a vitória.

A partida foi a última das duas equipes no ano, uma vez que a Serie A agora entra em pausa por conta de natal e ano-novo. A Roma volta a campo logo na primeira semana de janeiro, quando visita o Genoa, no dia 8 do primeiro mês de 2017, depois de se manter na segunda colocação da competição, diminuindo a vantagem da Juve para quatro pontos. Enquanto isso, o Chievo, que ocupa a 11ª colocação, recebe a Atalanta, também no dia 8.

Chievo sai na frente, mas vê Roma empatar no fim do primeiro tempo

Buscando a vitória, a Roma partiu para cima desde o começo da partida, controlando a posse de bola desde o primeiro minuto. No entanto, o Chievo se defendia bem e vinha com defesa bem postada, tentando sair no contra-ataque em velocidade, pecando na saída de bola. A primeira oportunidade veio com Rüdiger, aos 10 minutos. O alemão recebeu cruzamento de Bruno Peres e tentou o toque de cabeça, mas Sorrentino fez defesa tranquila. Na sequência, El Shaarawy aproveitou cobrança de escanteio e, da entrada da área, emendou de primeira para excelente defesa do goleiro adversário.

Cinco minutos depois, El Shaarawy e Emerson fizeram bela trama pela ponta-esquerda e o brasileiro rolou para Salah, mas o camisa 11 pegou mal demais na bola e acabou isolando. Buscando jogadas pelas pontas, Bruno Peres levantou na área, mais uma vez procurando por Salah. O egípcio conseguiu o desvio, mas mandou por cima, sem perigo. El Shaarawy também chegou bem pela esquerda e, na risca da grande área, tentou chute colocado, mas parou em defesa de Sorrentino, bem posicionado. A melhor oportunidade veio aos 23 minutos, com Nainggolan, em cobrança de falta. O belga soltou uma bomba de muito longe e obrigou Sorrentino a fazer uma defesa espetacular. Na sobra, Vermaelen furou e não conseguiu aproveitar.

O Chievo respondeu com Radovanovic, finalizando de longe, para defesa segura de Szczesny. Em mais uma bola parada, Bruno Peres bateu colocado e por muito pouco não abriu o placar, acertando a trave. Apesar da pressão, quem saiu na frente foi o Chievo. Depois de jogada pela direita, De Guzmán aproveitou bobeada de Bruno Peres e concluiu de cabeça no contrapé de Szczesny, sem chances para o goleiro romanista. No entanto, no apagar das luzes da primeira etapa, El Shaarawy teve oportunidade em cobrança de falta e bateu bonito, sem chances para Sorrentino, empatando a partida.

Dzeko vira a partida e Roma administra vantagem para garantir a vitória

Na volta das duas equipes para a segunda etapa, o ritmo da partida se manteve o mesmo. E logo aos 7 minutos, El Shaarawy fez boa jogada pela ponta-canhota, lutou contra os defensores e, na sobra, Edin Dzeko tocou para o gol praticamente vazio, virando o jogo para o time da casa. Pouco depois, Bruno Peres recebeu com muito espaço e resolveu arriscar de longe, levando perigo ao gol defendido por Sorrentino.

Com a vantagem no placar, os giallorossi passaram a administrar o resultado, diminuindo um pouco o ímpeto, mas mantendo a posse de bola e controlando a partida sem sofrer sustos.

Salah teve chance aos 25, depois de passe de El Shaarawy, mas acabou sendo bloqueado pela defesa no momento da finalização. Os romanistas reclamaram de pênalti em cima do brasileiro Bruno Peres, que fez o drible em cima do marcador e acabou sendo derrubado dentro da área. O árbitro Gianpaolo Calvarese mandou o jogo seguir. Cinco minutos depois, o lateral brasileiro, inspirado, levantou na área e acertou a cabeça de Dzeko, que conseguiu bela conclusão, mas parou na trave esquerda.

O bósnio teve oportunidade logo em seguida, novamente com assistência do lateral romanista, mas acabou errando a finalização e a bola passou à esquerda, sem perigo para o gol de Sorrentino, que apareceu muito bem aos 38 minutos, saindo muito bem do gol para evitar que Dzeko ampliasse. Aos 44, o camisa 9 novamente apareceu bem, saindo cara a cara com o goleiro adversário mais uma vez. O goleiro do Chievo levou a melhor mais uma vez, fazendo defesa espetacular em tentativa de cavadinha do bósnio. No rebote, Perotti isolou mesmo tendo o gol vazio à sua frente. Já nos últimos minutos, o próprio Perotti foi derrubado dentro da área e teve a oportunidade de ampliar na marca da cal. Andando com tranquilidade, só deslocou Sorrentino e deu números finais à partida.