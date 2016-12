Gabbiadini marca no fim e Napoli arranca empate com a Fiorentina em jogo de seis gols

Nesta quinta-feira (22), pela 18ª rodada da Serie A, no Artemio Franchi, Fiorentina e Napoli empataram em um jogo com muitos gols que terminou em 3 a 3. O jogo contou com grande atuação de Bernardeschi para a Viola, que marcou duas vezes e deu passe para o gol de Zárate. Já do lado napolitano, Mertens, Insigne, e o gol no fim de Gabbiadini, decretaram o empate na partida.

Com o resultado, o Napoli permanece na terceira posição, com 35 pontos, mas viu a distância para a vice-líder Roma aumentar para 3 pontos. Enquanto a Fiorentina tem 27 pontos, e está na nona posição.

Na próxima rodada, já em 2017, o Napoli começa o ano em casa no domingo (8 de janeiro), diante da Sampdoria, à medida que a Fiorentina joga diante do Pescara, fora de casa, também no mesmo dia.

Napolitanos melhores na primeira etapa

O jogo começou nervoso. Com cartões amarelos mostrados pelo árbitro Paolo Tagliavento logo nos primeiros minutos. A primeira boa chance foi Viola, aos 15 minutos, quando a bola acabou sobrando para Vecino, que arriscou de longe e mandou à direita de Reina. Aos 23, o Napoli respondeu com um golaço: Após troca de passes do Napoli, Hamsik tocou para Insigne, que recebeu em impedimento, ele ajeitou para o meio e mandou na gaveta, sem chances para Tatarusanu.

O Napoli queria mais na primeira etapa, e teve gol anulado aos 34, quando após linda jogada de Zielinski, ele entrou na área e bateu, o goleiro deu rebote e Mertens mandou para o gol, mas em impedimento. Os napolitanos tiveram problemas quando aos 41, Chiriches sentiu fisgada na coxa e saiu.

Aos 45, o lance mais polêmico: Kalinic tenta driblar Reina e cai na área. O árbitro sinalizou tiro de meta, mas com uma marcação semelhante à de quem assinala pênalti, para revolta dos jogadores napolitanos, que queriam a expulsão por simulação para o atacante croata. No fim, não foi marcado o pênalti, nem a expulsão de Kalinic, mas apenas um amarelo a Reina.

Segundo tempo movimentado, e Napoli busca empate no fim

A Fiorentina começou na frente. Logo no primeiro minuto, em jogada individual de Chiesa, que finalizou a gol e Reina fez a defesa. Aos 6 minutos, após falta de Maksimovic em Kalinic, em cobrança de falta, Bernardeschi bate, a bola desvia nas costas de Callejón e engana Reina, o gol de empate Viola.

A Viola queria a virada, e aos 15 minutos teve boa oportunidade. Após cruzamento na área, Vecino tocou de cabeça e a bola passou à esquerda do gol. O Napoli respondeu dois minutos depois, aos 17, em cruzamento de Ghoulam, Mertens desviou, a bola passou pelo goleiro e o jogador da Fiorentina tirou em cima da linha. E os napolitanos aos 22 minutos voltaram a frente do marcador: Mertens roubou a bola de Tomovic, dominou e, quase sem ângulo, bateu colocado, sem chances para o goleiro.

A vantagem napolitana duraria apenas um minuto: Bernardeschi empatou novamente a partida aos 23 em bela jogada individual, o qual passou por alguns jogadores napolitanos, antes de arriscar de longe, a bola enganar Reina, bater na trave e morrer no fundo das redes, para festa do Artemio Franchi.

Aos 31, os partenopei tiveram boa chance, quando em chute cruzado de Mertens, Tatarusanu espalmou e no rebote a defesa tirou. A resposta da Fiorentina foi fatal: aos 36 minutos, bola lançada por Bernardeschi entre os dois zagueiros, Maksimovic ficou assistindo Zárate, que pegou de primeira e fez belo gol para os comandados de Paulo Sousa.

Maurizio Sarri, no desespero, mudou a tática: colocou Gabbiadini em campo no lugar de Diawara, pela primeira vez na temporada com dois atacantes. E aos 48 minutos, pênalti para o Napoli após Mertens ser calçado dentro da área. Na cobrança, Gabbiadini bateu, Tatarusanu até acertou o canto, mas a bola morreu dentro das redes, no canto esquerdo. Castigo para a Fiorentina, mas o Napoli aproveitou o ponto conquistado e manteve um tabu de não perder para a Viola na casa rival desde 2008.