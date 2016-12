Spalletti enaltece Roma após vencer Chievo: "Queremos chegar mais perto da Juventus"

Spalletti ambiciona nível da Juventus (Foto: Silvia Lore/NurPhoto via Getty Images)

A Roma voltou a vencer na Serie A, batendo o Chievo por 3 a 1, de virada, dentro do estádio Olimpico. Após a derrota para a Juventus, os giallorossi voltaram a encurtar a vantagem dos adversários e agora ocupam a segunda colocação no campeonato, estando quatro pontos atrás da Velha Senhora. Depois de começar perdendo, por conta de um gol de Jonathan De Guzmán, os romanistas contaram com grande atuação de Stephan El Shaarawy para virar o jogo e sair com os três pontos.

A vitória foi muito exaltada pelo treinador Luciano Spalletti, que fez elogios ao sistema adotado pelo Chievo, implantado pelo técnico Rolando Maran: "Rolando Maran e o Chievo vem fazendo um excelente trabalho na defesa, sofrendo poucos gols, então o fato de termos criado tantas oportunidades mostra o quão bem meu time jogou", afirmou o italiano. Apesar de estar apenas na 11ª colocação, a defesa do time de Verona sofreu apenas 20 gols na Serie A, sendo a terceira melhor, atrás apenas de Juventus e Roma, as duas equipes que lideram a competição.

Um aspecto que vem sendo amplamante ressaltado no elenco romanista é a mudança de mentalidade da equipe e Spalletti fez questão de destacar esse ponto mais uma vez: "Foi uma vitória muito merecida, já que jogamos bem desde o primeiro minuto. Tenho que fazer elogios aos jogadores, porque eles estiveram determinados desde o início e mostraram o quanto queriam conquistar os três pontos. A mentalidade é um ponto fundamental para nós, porque quando a situação pede esse tipo de coisa, podemos ter alguma vantagem na tabela", declarou o treinador.

Além disso, o técnico romanista fez questão de ressaltar que a derrota para a Juve não altera os planos do clube para o resto da temporada: "As pessoas agiram como se uma derrota nos obrigasse a jogar todo o trabalho na lata de lixo, mas não podemos esquecer que a Juventus vem destroçando recordes e vem fazendo isso há cinco anos. Queremos chegar mais perto e ver como é o mundo deles", disse Spalletti. A Juve é a atual pentacampeã italiana.