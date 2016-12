Após empate com Fiorentina, Maurizio Sarri aponta inexperiência como problema

(Foto: Divulgação/Napoli)

Na tarde desta quinta-feira (22) o Napoli visitou a equipe da Fiorentina no estádio Artemio Franchiida, em partida válida pela 18° rodada da Serie A, e conquistou o empate em uma partida agitada. Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Manolo Gabbiadini marcaram para os visitantes. Federico Bernardeschi, duas vezes, e Mauro balançaram as redes para a Viola e decretaram o empate.



Após o fim do jogo, o treinador napolitano Maurizio Sarri falou sobre a partida ao Mediaset Premium. Dentre os assuntos, o comandante partenopeo abordou principalmente a postura da equipe na partida, e o gol decisivo do Gabbiadini, cobrando um pênalti, já nos acréscimos da partida:

“Manolo é o mais confiável de todos nestas situações, como ele tem uma cabeça muito boa"- Elogiou Sarri. O atacante do Napoli não vivia um bom momento, e cogitava-se inclusive a sua saída da equipe. Porém, o tento decisivo no final da partida pode renovar os ânimos do italiano.

“Eles jogaram muito bem, mas como é frequentemente nesses casos, precisamos melhorar em termos de mentalidade, para que não corramos o risco de perder pontos por nossas performances. Nós não podemos exatamente reclamar, porque nós poderíamos ter perdido, mas espero que a equipe cresça em termos de mentalidade e o faça muito rapidamente.”

Os comandados de Sarri haviam vencido o primeiro tempo por 1 a 0, mas, logo no início da segunda etapa sofreram o empate. Depois, Mertens colocou o time do sul da Itália na frente novamente, porém, um minuto depois a viola voltou a empatar, desestabilizando os azzurri, o que veio mais tarde a causar a virada do time da casa. O técnico do Napoli falou sobre uma possível inexperiência da equipe:

“Inexperiência é um problema, mas em certos momentos do jogo eu quero mais determinação e agressividade. Nós ainda não estamos lendo os vários momentos de um jogo corretamente. A equipe não foi tão acentuada como de costume, mas ainda criou sete ou oito oportunidades de gol.”

Agora, o Napoli de Maurizio Sarri só volta à campo novamente no dia 7 de janeiro, por conta da pausa das festas de final do ano da Serie A. Os partenopei ocupam a terceira colocação na tabela do campeonato, com 35 pontos conquistados.