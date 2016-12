Após derrota para o Milan, Allegri lamenta atuação da Juventus: "Deveríamos ter jogado melhor"

Foto: Getty Images

Nesta sexta-feira (23), em Doha, no Catar, foi disputada a Supercopa Italiana. Após empate em 1 a 1 ter persistido nos 120 minutos, a partida foi para os pênaltis, e o Milan derrotou a Juventus, sagrando-se campeão do torneio.

Ao término do jogo, o técnico da Vecchia Signora, Massimilliano Allegri, lamentou o desempenho abaixo da média de sua equipe durante a partida, também apontando o cansaço dos jogadores como um dos principais motivos pela derrota diante dos rossoneri.

"Fizemos de tudo para evitar as penalidades. Após o gol chegamos um pouco abalados, e o Milan nos passou para trás, de modo que mudou o jogo", disse o comandante à emissora Rai Sports. Allegri também comentou sobre o desgaste físico dos atletas e lamentou as duas alterações forçadas que teve de fazer. "Tivemos muitos jogos nesta temporada e a fadiga pode causar problemas. Eu fui forçado em duas substituições, infelizmente", comentou.

O treinador ainda comentou a partida abaixo da média da Juventus, cobrando que sua equipe deveria ter jogado melhor. "Não foi uma pena, absolutamente. Deveríamos ter feito melhor nos 120 minutos", avaliou. Logo após isso, Allegri falou acerca da grande partida de Suso e parabenizou o Milan pela conquista: "Ele teve um bom jogo e no momento em que ficou menos perigoso, o Milan não criou nada. Tenho que cumprimentar o Milan, pois eles fizeram um bom desempenho", pontuou.

Para encerrar, Allegri lamentou perder outra Supercopa, já que em 2014 também foi derrotado em Doha: "Perdemos duas vezes em Doha, espero que a terceira seja melhor. Preferimos jogar em pré-temporada em vez de dezembro. O fato é que estamos no topo da tabela da Serie A, no topo do nosso grupo da Liga dos Campeões e estávamos invictos no campo hoje, então com penalidades isso pode acontecer", concluiu.

A Juventus de Massimiliano Allegri volta a campo somente em 2017, no dia 8 de janeiro, quando enfrentará, em Turim, o Bologna, pela 19ª rodada da Serie A. Os bianconeri lideram a competição, com 42 pontos, seguidos pela Roma, que possui 38.