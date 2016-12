Donnarumma dedica título a Berlusconi; Montella destaca: "Ponto de partida para o futuro"

Treinador alcança seu primeiro título no comando do Milan (Foto: AK Bijuraj/Getty Images)

A espera em voltar a levantar um troféu oficial se encerrou de maneira especial para o Milan. Nesta sexta-feira (23), o clube de Milão enfrentou a Juventus em Doha, no Catar, a deu a seus torcedores um belo presente de Natal: a sétima conquista da Supercopa Italiana. No tempo normal, 1 a 1, gols de Giorgio Chiellini e Giacomo Bonaventura. Nos pênaltis, o brilho de Gianluigi Donnarumma.

O treinador rossonero, Vincenzo Montella, comemorou o triunfo e destacou sua importância para a equipe. "É uma boa sensação ganhar. Os rapazes têm que ver isso como um bom ponto de partida para o futuro, pois jogamos a par com um grande time como a Juventus", disse.

A média de idade dos jogadores que foram a campo com a camisa milanista na final é inferior a 24 anos, detalhe importante num elenco em que despontam jovens como Alessio Romagnoli, Manuel Locatelli, Mario Pasalic e Suso, além do arqueiro 'Gigi'.

Vincenzo afirmou que, nos primeiros 20 minutos de jogo, o Diavolo não ía bem, mas ascendeu no decorrer da partida. E foi convencido pela atuação: "Criamos muitas oportunidades e merecemos ganhar nos 90 minutos".

O técnico também citou o presidente do clube, Silvio Berlusconi, que está deixando o controle da associação nas mãos do grupo chinês Sino-Europe Sports, iminentes proprietários do Milan. "Estou muito feliz pelo presidente Silvio Berlusconi, pois sabemos o quanto ele se importava com este troféu e nós o dedicamos a ele", afirmou.

Com futuro à sua frente, o jovem Donnarumma, 17, parou Paulo Dybala na final (Foto: AK Bijuraj/Getty Images)

Quem também se lembrou do ex-premiê italiano foi Donnarumma, herói do duelo: "Nós queríamos esta vitória e ganhamos com trabalho duro. Dedicamos-a ao presidente. Não sabemos se será o seu último troféu, mas é dedicado a ele".

"Dedicamos [a Supercopa] ao presidente. Não sabemos se será o seu último troféu, mas é dedicado a ele" - Donnarumma

Berlusconi, nos 30 anos na presidência do clube, conquistou 29 títulos, entre eles cinco edições da Uefa Champions League e oito da Serie A.

Donnarumma se mostrou emocionado com a conquista e ressaltou o trabalho de Montella à frente do time. "Eu não posso descrever o que estou sentindo e nem sei o que estava passando pela minha cabeça", disse. "Sabíamos que tínhamos que dar tudo de nós, jogamos em termos de nível com a Juventus. O treinador nos deu algo extra. Tentamos fazer tudo o que ele pede."

Lembranças aos antigos técnicos

Mihajlovic levou o Milan à final da Copa Itália 2015-2016 (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Autor do gol de empate, Bonaventura lembrou dos anos difíceis que vem passando o Diavolo e comemorou o resultado: "Foi um gol de estilo atacante, não foi? Estou feliz por ter marcado em Gigi Buffon, o que é quase impossível! Tivemos muitos rapazes aqui que estavam realmente com fome de sucesso, e nos sacrificamos para a equipe".

O jogador, um dos principais do time, também fez questão de agradecer os dois profissionais que antecederam Vincenzo: "Foi uma ótima performance em todo o torneio. Vincenzo Montella tem feito um bom trabalho desde que chegou, mas também temos de agradecer a Sinisa Mihajlovic, que nos levou para a final da Copa Itália na última temporada e é um grande chefe. Agradecemos também a Cristian Brocchi, que nos deu uma mão no final", disse 'Jack'.