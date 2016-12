Gabigol nega retorno ao Brasil, admite que quer jogar mais e se diz feliz na Inter

Foto: Getty Images

Os primeiros meses do atacante brasileiro Gabriel Barbosa, o Gabigol, não estão sendo exatamente os mais alegres na Itália. Sem ter convencido dois treinadores diferentes na temporada 2016/17, o holandês Frank De Boer e o italiano Stefano Pioli, o ex-atleta do Santos vem apenas recebendo alguns poucos minutos em campo no fim das partidas da Internazionale. Porém, mesmo após declarações contrárias do agente brasileiro Wagner Ribeiro há alguns dias, o jogador enxerga como natural este período inicial sem jogar tanto.

"Estou muito feliz, sei que devo ter paciência, treino todos os dias para evoluir sempre mais e a cada dia me sinto mais adaptado ao futebol italiano. O plano é seguir na Inter e jogar bem como eu joguei no Santos", contou Gabigol em um evento do game de futebol PES 2017. "Se você viu o último jogo, aquele contra a Lazio, viu que as coisas foram bem. Penso que muita gente fala às vezes sem noção, o futebol italiano é algo distinto, com grandes jogadores. Cheguei a Itália muito jovem e aqui têm jogadores de muita experiência", afirmou Gabriel.

"Pensei muito e vi que é só uma questão de tempo, ninguém começa titular. Na Itália temos jogadores diferentes, grandes atletas, mas nenhum tem o meu estilo. Devo me adaptar ao estilo deles e espero voltar em janeiro para seguir bem a temporada", comentou Gabriel. "Não voltarei ao Brasil, sou bastante feliz na Inter, estou em Milão há três meses e estou me adaptando. Sou muito feliz. É claro que espero jogar mais, porém. Estou feliz pela última partida, foi especial para mim, o estádio foi estupendo comigo. Espero permanecer na Inter", terminou por declarar o tupiniquim.