Futuro de Allegri na Juventus fica incerto; três técnicos são cogitados para seu lugar

A derrota para o Milan, na Supercopa Italiana, estremeceu a relação entre Massimiliano Allegri e a diretoria da Juventus, o que deixa incerto o futuro do técnico à frente da Vecchia Signora. Após seus comandados perderem a disputa de pênaltis em Doha, fato que resultou no primeiro título de expressão do rival rossonero desde 2011, o treinador deixou o campo furioso e foi flagrado discutindo com Giuseppe Marotta, diretor executivo do clube.

Na edição desta terça-feira (27), o jornal italiano Gazzetta dello Sport publicou uma reportagem contendo uma série de fatores que pode culminar na saída de Allegri ao fim da atual temporada. Um deles é a raiva do comandante com a atuação da Juventus na Supercopa Italiana, além de divergências de ideias entre o ele e alguns jogadores.

Outro fator seria um possível interesse do Arsenal no técnico italiano. O clube londrino ainda não renovou contrato do francês Arsène Wenger, que, de acordo com o tablóide britânico The Sun, pode assumir o Paris Saint-Germain em 2017/18.

A Gazzetta dello Sport sublinha que o mercado de transferência de janeiro e resultados aceitáveis nos mata-mata da Uefa Champions League – enfrenta o Porto – serão cruciais para a permanência de Allegri na próxima temporada. Caso o desfecho dessas duas condições seja negativo, a diretoria bianconera poderia substituir o treinador de 49 anos.

Segundo o diário rosa de Milão, Paulo Sousa, da Fiorentina, é o nome que mais agrada a cúpula da Juventus. Eusebio Di Francesco, do Sassuolo, e Leonardo Jardim, do Monaco, também estão na pauta bianconera, de acordo com a reportagem.

Na Juventus desde julho de 2014, Allegri conquistou dois títulos de Serie A (2014/15 e 2015/16), duas Copas Itália (2014/15 e 2015/16) e uma Supercopa Italiana (2015). Ele ainda conduziu a equipe de Turim à final da Champions League 2014/15, mas perdeu a decisão para o Barcelona, por 3 a 1, em Berlim, Alemanha. Hoje, a Juve lidera a Serie A 2016/17 com folga: tem quatro pontos de vantagem para a segunda colocada, Roma – 42 contra 38.