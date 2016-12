Galliani viaja ao Brasil para definir saída de Luiz Adriano do Milan

Luiz Adriano atuou em apenas sete jogos na temporada e não balançou as redes (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

O Milan já se movimenta para a janela de transferência do inverno europeu, que será aberta em janeiro. O CEO do clube, Adriano Galliani, viajará ao Brasil ainda este ano para discutir a saída do brasileiro Luiz Adriano, na mira do Spartak Moscou, da Rússia.

Donnarumma dedica título a Berlusconi; Montella destaca: "Ponto de partida para o futuro"

De acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o cartola se encontrará nesta quarta-feira (28) com o agente do jogador, Gilmar Veloz, no Rio de Janeiro, a fim de acertar a transferência. O atacante tem contrato até 2020 e recebe, por temporada, cerca de € 3 milhões. O CSKA, rival do Spartak, também estaria interessado em contar com Adriano.

Contratado em julho de 2015, Luiz recebeu a camisa 9, que já não usa mais, e pouco fez em Milão. Não conseguiu, com Sinisa Mihajlovic, Cristian Brocchi e Vincenzo Montella, manter uma sequência de jogos. Ainda assim, foi apontado por Massimo Ambrosini, ídolo rossonero, como parceiro ideal para Carlos Bacca, em março deste ano. Hoje, no entanto, nem o colombiano possui titularidade garantida na equipe.

Agora vai? Atacante quase deixou Milão em janeiro deste ano (Foto: Getty Images)

O atleta brasileiro chegou a ser negociado com o Jiangsu Suning, da China, em janeiro, mas o clube oriental não cumpriu o acordo. Por isso, voltou à Itália. O valor da transação era de € 14 milhões, € 6 a mais que o investido pelo Milan em sua contratação.

Os rossoneri esperam, agora, negociá-lo por € 7 milhões. Apesar de não ser uma alta quantia, já traria alívio aos cofres milanistas, que muito sofreram nas últimas temporadas.

Wilshere na Itália?

A imprensa italiana divulgou o interesse de Milan e Roma em contar com meia inglês Jack Wilshere, de 28 anos, em 2017. Ele atualmente atua pelo Bournemouth, emprestado pelo Arsenal, e tem contrato com os Gunners até 2020.

No mercado do último verão do velho continente, seu passe foi fixado em € 30 milhões pelo clube comandado por Arsène Wenger. Espera-se, porém, que a pedida seja diminuída em caso de interesse por compra.