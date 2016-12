Presidente da Federação Italiana de Futebol levanta possibilidade de "Boxing Day" na Serie A

Google Plus

"Eu não tenho nenhum problema", diz Tavecchio sobre a realização de jogos na reta final de dezembro(Foto: Marco Luzzani/Getty Image)

O presidente da FIGC (Federação Italiana de Futebol), Carlo Tavecchio, deu a entender que em um futuro próximo a Serie A italiana pode deixar de parar suas atividades para as festas de fim de ano, como acontece atualmente e vem sendo historicamente.

Ventura destaca ascensão de jovens jogadores na Seleção Italiana: "Alicerce para o futuro"

O objetivo principal seria se aproximar um pouco do modelo sustentado pela Premier League inglesa neste sentido, que enche o seu calendário de futebol nesta época do ano (o tradicional "Boxing Day") e atrai não só o público local, mas todo o platena bola, já que os outros grandes campeonatos europeus estão paralizados.

"Eu não tenho nenhum problema [quanto a jogos no fim do ano]", disse Tavecchio, em entrevista ao jornal nortista La Stampa, de Turim. "Mas a possibilidade de jogar no dia 25 não foi ideia minha", completou.

"Para um católico, jogar no dia 25 é uma ideia que é difícil de aceitar" - Carlo Tavecchio

O presidente, porém, reconhece que jogar futebol em uma data tão simbólica religiosamente quanto o Natal, em um país de maioria católica e extremamente engajado com a doutrina como a Itália, pode ser sim um problema. "Para um católico, jogar no dia 25 é uma ideia que é difícil de aceitar", confessou Carlo. "Mas se os jogos caem em outros dias, não há problema", opinou o cartola.

De fato, um dos maiores empecilhos na tentativa de manter o calendário vivo durante o fim do ano na Bota, o que recentemente ocorreu até em países latino-americanos, como o México, passa pelo lado religioso e a dificuldade em contornar isto em um país tão conservador dos costumes.

Uma das ideias é repetir o que acontece na Serie B italiana, que, por ter mais clubes e mais rodadas, não para totalmente no período de festas – 22 times jogam 42 rodadas regulares, fora os playoffs, o que torna complicado haver paradas muito longas.

Na Serie B o número de espectadores nos estádios subiu em cerca de 6% nesta época, que inclusive é utilizada para o lançamento de vários filmes locais, justamente porque as pessoas em geral têm mais tempo disponível para a compra de produtos ou momentos de lazer.