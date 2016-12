Filho de Simeone, Giovanni celebra fase no Genoa: "A realidade superou as expectativas"

Giovanni guardou 6 gols em 16 jogos pelo Genoa (Foto: Tullio M. Puglia/Getty Images)

O atacante Giovanni Simeone, de 21 anos, vem sendo uma das surpresas agradáveis do Genoa na temporada. O filho do treinador Diego Simeone, do Atlético de Madrid, marcou 6 gols em 16 partidas na Serie A e já é candidato à titularidade.

"Eu não poderia pedir mais nesta temporada. Não estava esperando jogar e marcar desta forma", disse o jogador. Aposta do presidente Enrico Preziosi, o argentino foi revelado pelo River Plate e chegou a ser emprestado para o Banfield, ambos clubes de seu país.

Ele conta que está surpreso com sua adaptação ao futebol na Velha Bota, onde seu pai jogou nas décadas de 1980, 1990 e 2000. "O objetivo era me acostumar sem pressão, colocar-me na mentalidade do futebol italiano, viver uma experiência útil para melhorar. As coisas correram avançaram mais rapidamente, porque a realidade superou as expectativas", afirmou.

Com a iminente saída do atacante Leonardo Pavoletti, 28, para o Napoli, a concorrência para estar no time titular do técnico Ivan Juric irá diminuir. Simeone Jr. afirma estar feliz em Gênova e destacou o ambiente encontrado na equipe: "Eu encontrei condições favoráveis ​​para me concentrar em meu trabalho e tentar aprender rapidamente. Devo agradecer a todos aqueles que me ajudaram. E eles são muitos".

Ele relatou que não teve problemas para se habituar ao idioma local, pois, quando criança, morou na Itália e enfatizou a semelhança com o espanhol. Giovanni também falou sobre o antigo desejo de jogar no Velho Continente e voltou a ressaltar a importância do Genoa em sua fase atual. "Vir para a Europa é o sonho que me acompanha desde que eu era uma criança. Eu tive a sorte de encontrar afinidades no vestiário. Após o primeiro gol, graças à equipe, eu não parei", concluiu.