Após passagem conturbada pelo Pescara, meia Aquilani é emprestado ao Sassuolo

Foto: Divulgação/Sassuolo

Após muitas especulações, o futuro do experiente meio-campista Alberto Aquilani foi definido nesta terça-feira (3). Aos 32 anos, o 'Principino', como é conhecido no futebol italiano, irá defender o Sassuolo até o fim da atual temporada.O clima dentro e fora de campo no Pescara, ex-clube do altleta, estava muito conturbado, o que adiantou sua saída.

Após a classificação heroica para a Serie A na temporada passada, e as grandes expectativas de fazer um grande Campeonato Italiano, o Pescara não conseguiu suprir às expectativas. O clube comandado pelo ex-jogador Massimo Oddo é o lanterna da competição, com nove pontos, tendo ganho apenas uma partida, sendo superado até pelo novato Crotone.

A fraca campanha rendeu diversas manifestações por parte de seus torcedores, sendo a mais tensa na confraternização de natal entre os jogadores, onde os ultras (torcedores organizados) do clube quebrou carros dos jogadores e entrou em confronto com a polícia local.

Além de todos esses problemas, Alberto Aquilani, contratado no início do ano passado pelo clube para ser uma das referências dentro do elenco, não vinha realizando uma boa temporada. O meio-campista entrou em campo apenas nove vezes e anotou um gol.

O atrito com Massimo Oddo e o desejo de sair do Pescara começaram nos preparativos do jogo diante do Palermo, no dia 22 de dezembro, quando o meio-campista ficou sabendo que não havia sido convocado para a partida.

Sem ao menos ir para o banco de reservas pela segunda rodada seguida, Aquilani ficou descontente no Pescara e pediu para sair do clube. Os dirigentes aceitaram seu pedido e o emprestaram ao Sassuolo.

Nos Neroverdi, Aquilani também não deve ter vida fácil. A equipe comandada por Eusebio Di Francesco sofreu com as contusões de seus principais jogadores no início da temporada. e atualmente ocupa a 16ª colocação, muito abaixo daquilo que apresentou na última Serie A.

O jogador brigará por posição com Luca Mazzitelli, Stefano Sensi, Lorenzo Pellegrini e Francesco Magnanelli.

Aos 32 anos, Aquilani foi revelado pela Roma, clube que no qual é muito respeitado pela sua ótima passagem. Foi vendido a peso de ouro ao Liverpool na temporada 2009/10, tendo a partir daí um grande declínio na carreira.

Na liga inglesa, ele não apresentou o futebol em que os Reds havia apostado, e acabou sido emprestado a Milan e Juventus nos anos seguintes.

Em 2012 chegou à Fiorentina, onde recuperou a boa forma e fez apresentações convincentes, sendo logo depois vendido ao Sporting Lisboa. Em Portugal fez uma campanha apagada, saindo uma temporada depois e apresentado pelo Pescara no início de 2016.