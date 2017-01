Agente de Verratti admite possibilidade do meia reforçar Internazionale ou Juventus

Google Plus

Verratti estaria insatisfeito na Ligue 1, segundo agente (Foto: Jean Catuffe/Getty Images)

Um dos principais meias italianos da atualidade, o jovem Marco Verratti parece estar de saída do Paris Saint Germain. Donati Di Campli, agente do atleta, revelou o interesse de seu atleta em alçar novos objetivos em sua carreira, e o futebol francês não estaria em seus planos.

"Marco quer ser um jogador vitorioso; sua carreira não pode ser marcada apenas por títulos da Ligue 1", declarou o representante ao Premium Calcio.

A declaração de Di Campli contrasta com as falas de Verratti, que por diversas vezes afirmou estar feliz em Paris.

Recentemente, rumores apontaram um forte interesse da Internazionale no meio-campista, e que uma proposta seria enviada aos dirigentes franceses na janela de transferências de verão, reaberta na último domingo (1°). A Juventus que publicamente sondava o atleta desde os seus tempos de Pescara também seria uma opção.

"Nós gostaríamos de ganhar tudo com o PSG, mas se isso não é possível, devemos repensar alguns conceitos. A Inter é uma grande equipe com uma estrutura estupenda, e o mesmo se aplica à Juventus e a outros grandes clubes. A PSG é um boutique cara. E se é isso que vocês querem ouvir, ele caberia, sim, tanto na Inter quanto na Juve", ressaltou o agente.

Revelado pelo Pescara, Verratti chegou à França em 2012, sendo uma das principais apostas do PSG que montava um forte elenco para brigar não apenas pelos títulos nacionais, mas pelas principais competições do continente.

Desde então, o meio-campista de 24 anos conquistou quatro vezes a Ligue 1; quatro vezes a Supercopa da França; três Copas da Liga Francesa; e duas Copas da França. Foi vestindo o manto do PSG que Verratti chegou à Seleção Italiana, chegando a disputar em 2014 a Copa do Mundo no Brasil.

Na terceira colocação apenas da Ligue 1, o PSG de Marco Verratti faz sua primeira partida em 2017 apenas no dia 14, quando visita o Rennes no Roazhon Park.