Combo: Torino oficializa empréstimo de Iturbe e contrata em definitivo meia Iago Falqué

Iturbe posa para foto com o cachecol do Toro (Foto: Divulgação/Torino)

Nesta quarta-feira (4), os torcedores do Torino acordaram com duas ótimas notícias para o restante da temporada. A primeira delas é que a diretoria Granata anunciou oficialmente a chegada por empréstimo do meia-atacante Juan Manuel Iturbe junto à Roma. Já a segunda novidade é a compra em definitivo do meio-campista Iago Falqué, um dos grandes nomes do time granata na temporada vigente.

Iturbe vinha sendo sondado pelo Torino por algum tempo, assim como por outros clubes, mas foi o Toro quem ganhou a disputa pelo atleta. O paraguaio ficará até o final da atual temporada, tendo o clube piemontês a opção de compra ao encerramento do vínculo. A imprensa italiana especula que Iturbe tenha uma cláusula de € 12,5 milhões, ao passo que Falqué custou € 6 milhões aos cofres do clube.

O presidente do Torino, Urbano Cairo, foi quem confirmou oficialmente as duas aquisições. O mandatário rasgou elogios ao paraguaio Iturbe.

"Iturbe é um meia completo, de extrema habilidade reconhecida. Acreditamos que ele tem todas as qualidades para ser uma parte importante do nosso lado. Suas expectativas são idênticas às nossas, que é o desejo de fazer ainda melhor, sem definição de limites para nós mesmos. Em nome do clube, saúdo Juan com uma cordial saudação: boa sorte e muitas satisfações", afirmou o presidente.

Urbano Cairo também confirmou finalmente a aquisição em definitivo de Iago Falqué, também junto a Roma, compra realizada seis meses atrás, mas oficializada só agora. "O Torino Football Club tem também o prazer de anunciar que temos exercido a opção de compra e adquirimos o jogador Iago Falqué da AS Roma", concluiu.

Argentino naturalizado paraguaio, Iturbe estava sem espaço na Roma, atuou somente em cinco partidas e não marcou nenhum gol. Por sua vez, o espanhol Falqué esteve em campo pelo Torino 15 vezes nesta Serie A, marcando 8 gols, ficando atrás somente de Andrea Belotti, com 13 tentos marcados.