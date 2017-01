Herói no último título do Bologna, Ezio Pascutti morre aos 79 anos

Google Plus

Foto: Divulgação/Bologna

Uma carreira inteira dedicada somente ao Bologna. Os 296 jogos e todos os 130 gols marcados com a camisa rossoblù, fizeram o ex-atacante Ezio Pascutti ser considerado uma lenda pelos torcedores felsinei. Porém, nesta quarta-feira (4), a estrela do herói do último campeonato italiano conquistado pelo Bologna se foi, aos 79 anos.

Ezio Pascutti estava vivendo em uma clínica privada para idosos, na própria cidade de Bologna, mas o estado de saúde do ex-atacante não era boa, e acabou não resistindo as consequências de uma grave doença que não foi especificada.

Além de ter dedicado a carreira inteira somente aos felsinei, Ezio também defendeu a seleção italiana por 17 vezes, marcando oito gols. Chegou a disputar também os mundiais de 62, no Chile, e o de 66, na Inglaterra. Ao saber da morte da sua grande lenda, o Bologna emitiu uma nota oficial de despedida ao ex-jogador no seu site.

"Você morreu esta noite com 79 anos anos de idade, Ezio Pascutto, que havia sido admitido em um lar de idosos em Bolonha por causa de uma doença. Adeus campeão. O Bologna lamenta a morte de um dos seus mais queridos filhos de todos os tempos", relatou o clube.

O prefeito de Bologna, Virginio Merola, também deixou sua última mensagem ao grande ídolo rossoblù. "Obrigado por fazer-nos sonhar", escreveu em seu site.​

A chegada de Ezio ao clube bolonhês foi em 1955, período em que a era de ouro do Bologna já havia passado. Apesar das boas temporadas que realizava durante os anos 50 e 60, os felsinei nunca chegavam ao sétimo título.

Porém, na temporada 1963/64 foi diferente, a arrasadora equipe rossoblù, que além de Ezio, tinha também os lendários Helmut Haller, Giacomo Bulgarelli e Harald Nielsen, fizeram uma Serie A impecável e conquistaram após 23 anos de espera o sétimo e último título nacional italiano do Bologna. Ezio ainda estava no elenco rossoblù que ganhou a antiga Copa Mitropa em 1962.

Após encerrar sua carreira, Ezio ainda foi treinador, comandou o Vis Pesaro, Baracca Lugo, Russi e Sassuolo, porém, como técnico não obteve o mesmo sucesso como jogador.