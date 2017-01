Após saída de Pavoletti, Genoa acerta empréstimo do atacante Pinilla junto à Atalanta

Pinilla já treinou com seus novos companheiros (Foto: Divulgação/Genoa)

A diretoria do Genoa agiu rápido e oficializou, nesta quinta-feira (5), a contratação do substituto de Leonardo Pavoletti. O escolhido foi o chileno Mauricio Pinilla, de 32 anos, que estava na Atalanta. Essa será a segunda passagem do atacante na equipe rossoblù, que chega por empréstimo até o final da temporada, tendo o clube genovês a opção de compra ao final do vínculo.

Em apenas algumas horas, Pinilla passou por exames médicos e já treinou com os novos companheiros de equipe. A Atalanta divulgou uma nota em seu site oficial informando a saída do atacante chileno, agradecendo por sua passagem pela La Dea.

"A Atalanta BC anuncia a transferência para o Genoa, por empréstimo com opção de compra, do jogador Mauricio Pinilla. O clube agradece a Mauricio e deseja-lhe o melhor sucesso pessoal e profissional", dizia o comunicado.

Nesta última terça-feira (3), o Genoa confirmou a venda de Leonardo Pavoletti ao Napoli, por 13 milhões de euros. Ao perder seu principal atacante, o clube genovês precisou ir para o mercado procurar uma peça de reposição. Pinilla não estava tão bem na Atalanta, mas sua experiência chamou a atenção da diretoria do Genoa, que acertou seu empréstimo.

Apesar da ótima campanha da Atalanta na Serie A, Pinilla não vinha sendo muito utilizado pelo treinador Gian Piero Gasperini. O atacante esteve em campo apenas quatro vezes, marcando somente um gol. No Genoa, o chileno irá brigar por posição com a sensação Giovanni Simeone e o veterano Goran Pandev.

Aos 32 anos, Pinilla é um jogador muito rodado. Revelado pela Universidad de Chile, em 2000, teve passagens apagadas por Internazionale, Chievo, Celta, Sporting Lisboa, Racing Santander, Hearts e Vasco.

A carreira de Pinilla engrenou em 2009, após sua ótima passagem pelo Grosseto, da Itália, onde marcou 24 gols em 25 jogos. Após isso foi atuar no Palermo, Cagliari e Atalanta, além de uma passagem pelo Genoa. O atacante ainda jogou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção do Chile.