Hernanes rejeita Genoa e proposta do futebol chinês para seguir na Juventus, diz jornal

Hernanes parece não estar disposto a deixar o futebol italiano (Foto: Valerio Pennicino/Getty Images)

Pouco aproveitado pelo técnico Massimiliano Allegri, o meio-campista Hernanes poderia deixar a Juventus nesta janela de transferências. Porém, segundo o jornal italiano Tuttosport, o brasileiro está determinado em permanecer no clube de Turim, e para isso teria recusado uma transferência ao Genoa.

Ainda de acordo com informações do periódico, o clube de Gênova não consegue arcar com o salário de Hernanes (€ 2,7 milhões por temporada). O Genoa, inclusive, negociou recentemente o meio-campista Tomás Rincón com a própria Juventus. A chegada do brasileiro ao time rossoblù seria para suprir a saída de Rincón.

Hernanes não desperta interesse somente de times italianos. O Tuttosport afirma que os chineses do Hebei China Fortune, clube dos atacantes Ezequiel Lavezzi e Gervinho (ambos com passagens pelo futebol italiano), também estaria de olho no camisa 11 da Juventus. Ao contrário do Genoa, o salário não seria empecilho, já que os asiáticos estariam dispostos a pagar € 8 milhões anuais ao brasileiro. Contudo, a alta remuneração, segundo o jornal, não faz Hernanes mudar de ideia.

Longe de repetir as boas atuações dos tempos de Lazio, sua primeira equipe na Europa desde que deixou o São Paulo em 2010, Hernanes disputou dez partidas na Serie A 2016/17 e marcou um gol, ao passo que fez duas aparições na atual edição da Uefa Champions League, onde não balançou as redes.

A tendência é que Hernanes perca ainda mais espaço na Juventus durante o segundo semestre da temporada vigente, já que o clube contratou o venezuelano Rincón para brigar por vaga no meio-campo. Além de Rincón, o brasileiro sofre a concorrência de Claudio Marchisio, Sami Khedira, Miralem Pjanic, Mario Lemina e Kwadwo Asamoah na meiuca.