Destaque do Napoli, Mertens avisa: "Cristiano Ronaldo não nos assusta"

Google Plus

Mertens marcou sete gols nas últimas três partidas (Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

Atacante do Napoli, Dries Mertens concedeu entrevista nessa sexta-feira (6) para o jornal italiano Il Mattino. O belga falou sobre a rival Juventus e sua soberania na Itália, sua própria fase na atual temporada e o confronto nas oitavas de final da Uefa Champions League, diante do poderoso Real Madrid.

Perguntado se incomoda que a alcunha de “mentalidade vencedora” seja destinada apenas a Juventus, Mertens respondeu: "Sim. É verdade, quando você ganha as coisas são mais fáceis, mas também, a nossa mentalidade de futebol é sempre inovadora e dá a sensação de uma equipe que só pensa em ganhar. Eu estou encantado pelo futebol, que Sarri está nos fazendo jogar, no qual vamos para a frente quando você tem a bola em seus pés e sempre sabe o que você precisa fazer. Especificadamente para atacar, para cruzar, e para tentar marcar gols”.

O atacante vinha atuando como falso 9, uma mudança promovida pelo treinador Maurizio Sarri, por conta da lesão de Arkadiusz Milik e da má fase de seu substituto, Manolo Gabbiadini. Com a chegada de Leonardo Pavoletti, vindo do Genoa, o jogador deve ser deslocado novamente para a ponta esquerda do trio de ataque.

Questionado sobre sua preferência, o belga foi sincero: "Eu gostaria de jogar novamente no centro do ataque. Mas tudo bem se eu estou à esquerda. Mas é a escolha do treinador, não minha”.

Para encerrar, Mertens avaliou o confronto com o Real Madrid pela Champions League, e se mostrou esperançoso e audacioso: “Estamos nos tornando grandes, Cristiano Ronaldo não nos assusta”.