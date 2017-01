Autor de gol salvador do Napoli, Tonelli desabafa: "Eu tive que superar alguns problemas físicos"

Tonelli anotou o gol decisivo da vitória do Napoli contra a Sampdoria (Foto: Franco Romano/NurPhoto via Getty Images)

O Napoli superou a equipe da Sampdoria por 2 a 1, na tarde desse sábado (7), no estádio San Paolo, em partida válida pela 19° rodada da Serie A. O triunfo dos azzurri só veio no último minuto, com o zagueiro Lorenzo Tonelli marcando o gol da virada dos donos da casa. Manolo Gabbiadini anotou o outro tento dos napolitanos, e Elseid Hysaj fez contra para a Sampdoria.

Após o jogo, o autor do tento decisivo falou sobre a importância do gol para ele e sua equipe:

"Eu tive que superar alguns problemas físicos, trabalhando duro, mas eu tive a sorte de estar pronto no momento certo. O elenco é fantástico, eles me ajudaram muito desde o início e o fato de todos eles vieram para celebrar com me mostrou isso", revelou Tonelli ao canal Sky Sports Italia.

A partida desse sábado também marcou a estreia do atleta, que não havia atuando nem mesmo um minuto com a camisa dos partenopei. "É uma noite inesquecível e incrível para marcar esse objetivo. Quando as pessoas dizem que você tem sonhos de infância se tornam realidade, eles significam uma noite como esta. No primeiro semestre temos lutado para colocar passes juntos, mas fizemos bem para não deixar nossas cabeças cair", afirmou o zagueiro, mas dessa vez a outro veículo, o Mediaset Premium.

A próxima partida do Napoli de Lorenzo Tonelli será no próximo domingo (15), contra o Pescara, diante do seu torcedor, pela primeira rodada do returno da Serie A. Com a vitória de hoje, a equipe fez a manutenção do 3° lugar, com 38 pontos.