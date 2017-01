Com gol contra, Roma vence Genoa e fica a um ponto da Juventus

Precisando vencer para encostar na Juventus e reduzir a vantagem da Velha Senhora, a Roma foi à cidade de Gênova para enfrentar o Genoa, neste domingo (8). Em partida equilibradíssima, as duas equipes tiveram poucas oportunidades de marcar. Por conta disso, um lance incomum acabou decidindo o jogo em favor dos visitantes. Depois de chute cruzado de Bruno Peres, o defensor Armando Izzo tentou cortar e acabou marcando contra, no único gol marcado em todos os 90 minutos.

Contando com a volta de Manolas e Paredes, no banco de reservas, os romanistas foram para campo escalados num 3-4-3, com Bruno Peres e Emerson liberados para apoiar bastante. A primeira oportunidade veio com o Genoa, que assustou logo no comecinho, obrigando Szczesny a aparecer bem.

Na sequência, Dzeko quase igualou a marca de Icardi na briga pela artilharia da Serie A, mas parou no goleiro Mattia Perin, que acabou saindo lesionado. Ainda na primeira etapa, Izzo marcou contra e colocou a Roma na frente. Os giallorossi recuaram na segunda etapa e administraram a vantagem para sair com a vitória.

Com a derrota, o Genoa fica na 13ª colocação da Serie A, com 23 pontos conquistados no primeiro turno. Na próxima rodada, os rossoblù vão ao Sant'Elia para enfrentar o Cagliari, dando início ao returno do clube. Enquanto isso, a Roma aproveita que a Juve tem dois jogos a menos e fica a apenas um ponto dos líderes, mantendo a segunda colocação e os três pontos de vantagem para o Napoli. A próxima partida dos romanistas será contra a Udinese, na casa dos bianconeri.

Em primeiro tempo marcado pelo equilíbrio, Roma abre o placar com gol contra de Izzo

Logo no começo da partida, o destaque ficou por conta dos dois goleiros. Em contra-ataque do Genoa, Laxalt teve boa oportunidade e obrigou Szczesny a fazer defesa difícil para manter o zero no placar. Pouco depois, a Roma respondeu com Dzeko, que aproveitou cruzamento de Strootman e finalizou de primeira, tentando surpreender Perin, que mostrou muito reflexo e tirou com a ponta dos dedos. Logo depois do lance, o jovem goleiro do Genoa acabou sentindo uma lesão no joelho e teve que ser substituído por Lamanna, antes dos 10 minutos. A frustração do italiano era tanta que o jogador não conteve o choro.

A primeira etapa foi marcada por muito equilíbrio na posse de bola, com Roma e Genoa dividindo bastante as ações ofensivas. Ambas as equipes mantinham defesas bem postadas, complicando a criação de jogadas dos adversários. O centroavante Edin Dzeko tentou assustar com finalização da entrada da área, aos 20 minutos, mas Lamanna, bem posicionado, fez defesa tranquila. A resposta dos donos da casa veio com Ocampos, que fez boa jogada pela esquerda, cortou para dentro e finalizou colocado, mas Szczesny fez a defesa, sem dar rebote.

Pouco depois, Perotti aproveitou levantamento na área, tentou cabecear no canto, mas não conseguiu colocar força na bola e viu Lamanna fazer mais uma defesa tranquila. Aos 35, a Roma abriu o placar. Depois de chance de Nainggolan, Bruno Peres pegou a bola pela direita e tentou o chute cruzado, visando Perotti. O zagueiro Armando Izzo foi para o corte e acabou mandando a bola contra o próprio gol, sem chances de Lamanna reagir. Os rossoblù não demoraram a responder, em cobrança de falta de Ninkovic. O meia bateu falta rasteiro e a trave salvou a Roma de levar o gol de empate.

Ritmo da partida cai, visitantes administram vantagem e saem com a vitória

Ao contrário do que havia acontecido na primeira etapa, as duas equipes demoraram mais para criar boas oportunidades. Aos 10 minutos, a zaga da Roma bateu cabeça e falhou seguidas vezes, mas o Genoa não conseguiu aproveitar para empatar. Os giallorossi assustaram pouco depois, novamente com Dzeko, depois de cruzamento de Nainggolan, quando o camisa 9 chegou finalizando mesmo muito bem marcado e carimbou a trave, enquanto Lamanna só assistia. Aos 17, o próprio Dzeko aproveitou passe de Perotti e tentou a finalização com o pé direito, mas acabou travado e mandou pela linha de fundo.

Pouco depois, o camisa 9 recebeu bom passe de Strootman, tentou a finalização de perna esquerda, mas bateu desequilibrado pela marcação e acabou mandando por cima, sem perigo. O jogo passou a ficar muito menos movimentado na segunda etapa, com domínio claro da Roma, que tinha maior posse de bola no campo de ataque, mas não conseguia transformar essa posse em oportunidades. Aos 30, Burdisso se lançou ao ataque, tentou o cruzamento e Simeone desviou de cabeça, buscando Ocampos na segunda trave, mas o argentino não conseguiu alcançar.

O Genoa ainda ensaiou uma pressão no fim e tentou assustar com Rigoni, que obrigou Szczesny a fazer defesa espetacular, apesar do lance já ter sido parado por conta de impedimento do volante do time da casa, mas acabava parando na defesa romanista que, bem postada, segurava o resultado para tentar encostar na Juventus mais uma vez. Nos últimos minutos, Ocampos acertou chute espetacular de bate-pronto e Szczesny voou para fazer uma grande defesa, evitando o empate.