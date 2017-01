Bacca marca no fim, Milan derrota Cagliari e se mantém na briga por competições europeias

No sufoco, o Milan contou com um gol salvador do atacante Carlos Bacca para derrotar o Cagliari, por 1 a 0, neste domingo (8), em partida válida pela 19ª rodada da Serie A. O jogo foi disputado no San Siro, em Milão.

Com o triunfo, o Milan chegou a 36 pontos e recuperou o quinto lugar, que estava ocupado pela Atalanta (goleou o Chievo por 4 a 1, fora de casa, mais cedo). Já Cagliari se mantém na 12ª posição, com 24 pontos. Os rossoblù estão a 14 pontos do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, Palermo.

Agora, o Milan volta as atenções para a Copa Itália. Na quinta-feira (12), o time de Milão recebe o Torino, no San Siro, às 18h (de Brasília), pelas oitavas de final da competição. Por sua vez, o Cagliari só retorna a campo no próximo domingo (15), quando mede forças com o Genoa, no Estádio Sant’Elia, na Sardenha, às 9h30 (de Brasília), pela 20ª rodada da Serie A.

Milan sofre para furar sistema defensivo do Cagliari

Atuando fora de casa, o Cagliari adotou uma atitude mais defensiva. Postava-se num 4-4-2 bem compacto, inibindo as investidas do ataque do Milan. Já o time rossonero, que tem como principal característica o contragolpe, sofreu para levar perigo ao gol dos rossoblù.

Com dificuldade para penetrar o sólido esquema tático do Cagliari, o Milan via nos arremates de fora da área uma alternativa ao forte bloqueio defensivo dos rivais. Porém, a pontaria dos rossoneri não estava afiadas, e boa parte das finalizações não chegava à meta do goleiro brasileiro Rafael.

O Cagliari foi quem chegou com mais perigo no primeiro tempo. Barella recebeu na entrada da área e bateu de canhota, mas Donnarumma se esticou todo para defender. Minutos depois, a reposta do Milan: Bonaventura cobrou falta perigosa, à direita da meta de Rafael. O Milan terminou a primeira etapa com mais posse de bola (53% contra 47%), porém sem criar nenhuma chance clara de gol.

Milan sofreu contra um Cagliari fechado no primeiro tempo (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Gol salvador de Bacca dá os três pontos ao Milan

Os 45 minutos finais de partida começaram animados. Primeiro, o Cagliari chegou com perigo: Diego Farias passou para Dessena, que pegou de primeira e mandou por cima do gol de Donnarumma. No lance seguinte, Suso alçou bola à área e por pouca Bacca não marcou, de cabeça.

O Cagliari começou a propor mais o jogo no segundo tempo. Avançou suas linhas e até chegou a balançar as redes do Diavolo, mas Isla estava em posição irregular e o árbitro Piero Giacomelli anulou o gol.

A fim de dar gás novo no trio de ataque, o técnico do Milan, Vincenzo Montella, tirou o meio-campista Pasalic para colocar o atacante Lapadula. No entanto, o time carecia de mais criatividade, já que as duas linhas de quatro do Cagliari estavam praticamente insuperáveis. Suso era o mais ativo, tentando de todas as formas cruzar na área ou finalizar a gol.

Porém, quando o jogo caminhava para os acréscimos, a bola sobrou na área, Lapadula, deitado no chão, tocou para Bacca e o atacante colombiano bateu no canto direito do goleiro. Antes do apito final, Bacca ainda causou a expulsão do zagueiro Bruno Alves; o camisa 70 sairia cara a cara com Rafael, mas o defensor rossoblù o derrubou e recebeu o cartão vermelho.