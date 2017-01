Perisic brilha, Inter vira no fim contra Udinese e se aproxima da zona de Europa League

Passando por momentos complicados nos últimos meses, a Internazionale finalmente vive seu melhor momento na temporada. Na manhã deste domingo (8), a equipe nerazzurra venceu de virada a Udinese, no Estádio Friuli, em confronto válido pela 19ª rodada da Serie A, chegando à quinta vitória consecutiva. Jankto foi quem inaugurou o marcador na etapa inicial, mas Perisic em duas oportunidades garantiu os três pontos para o clube de Milão.

O revés atuando diante da sua própria torcida interrompe a sequência da Udinese de quatro partidas sem perder. Com uma fraca campanha de 7 vitórias – agora 8 derrotas –, a equipe de Udine estaciona na 11ª colocação com 25 pontos conquistados. Os comandados de Luigi Delneri voltam a campo no próximo domingo (15), novamente no Friuli, a Udinese receberá a vice-líder Roma, que vêm de duas vitórias seguidas na competição.

A Internazionale começou 2017 com o pé direito, chegando à sua 7ª vitória nos últimos 10 jogos disputados. Encontrando seu melhor futebol aos poucos, a equipe de Stefano Pioli se aproximou ainda mais da zona de classificação para as próximas competições europeias. Três pontos separam a Inter do Milan, primeira equipe na zona de Uefa Europa League, e cinco pontos da Roma, que detém a última vaga para a Uefa Champions League. No próximo sábado (14), o esquadrão nerazzurro recebe no Giuseppe Meazza o Chievo Verona.

Perisic marca no fim da primeira e da segunda etapa, e garante os três pontos para a Inter

A primeira grande oportunidade do jogo surgiu logo nos primeiros minutos com os donos da casa. Fofana recebeu livre próximo à meia lua e finalizou firme, obrigando Handanovic a realizar uma grande defesa. Mas na finalização seguinte da equipe de Údine, nada pode fazer o arqueiro nerazzurro. O brasileiro Samir arrancou em velocidade desde o campo de defesa, encontrou Jankto dentro da área que bateu firme no alto, deixando a Udinese à frente no placar.

Mantendo-se no ataque e pressionando os visitantes, cinco minutos após o gol De Paul carimbou a trave direita de Handanovic, quase ampliando o marcador. Aos 34' D'Ambrosio lançou de longe Perisic, o croata chegou até a balançar as redes, mas estando em posição irregular, o gol foi anulado. Mas não demorou muito para ele marcar novamente. Nos acréscimos, Mauro Icardi fez boa jogada pelo lado esquerdo do ataque, rolou para trás e Perisic, desta vez em posição legal, deixou tudo igual.

Logo na volta do intervalo, Banega por pouco não marcou o segundo da Inter, mas isolou após cruzamento de Candreva. Ao ver a Inter dominando o meio de campo e obtendo as melhores oportunidades, a Udinese se viu obrigada a retomar o domínio da partida. Aos 50' Zapata de cabeça por pouco não foi as redes. Em seguida ele levou perigo mais uma vez após passe de De Paul, mas bateu para fora.