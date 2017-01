Torino recusa proposta de 65 milhões de euros do Arsenal pelo atacante Belotti

Belotti é o grande destaque do Torino nesta temporada (Foto: Valerio Pennicino/Getty Images)

Aparentemente não será nada fácil tirar do Torino um dos principais destaques do futebol italiano nesta temporada. O atacante Andrea Belotti marcou 14 gols em 19 partidas disputadas nesta jornada, sendo desta maneira o atual vice-artilheiro da Serie A.

Gianluca Petrachi, diretor geral do clube de Turim, revelou neste domingo (8) que o Toro recusou recentemente uma proposta de € 65 milhões pelo jogador de 23 anos, vinda da Inglaterra, mais precisamente do Arsenal. Antes mesmo do contato do clube londrino, o Liverpool também já teria sondado o estafe do atleta.

"Sim, recebemos esta oferta, mas ela não reflete o verdadeiro valor do atleta. De qualquer forma, ela não nos leva a nada por enquanto. Nós queremos desfrutar do talento de Belotti, então vamos ver o que acontece. Pretendemos mantê-lo, Urbano (presidente do Torino) assinou uma importante cláusula. Achamos que ele vale muito mais do que já foi oferecido", declarou Petrachi ao canal Sky Sport Italia.

A cláusula citada pelo diretor foi feita no mês passado, onde a multa rescisória de Belotti subiu para € 100 milhões em negociações com clubes de fora da Itália. Após o empate sem gols com o Sassuolo nesta manhã, Urbano Cairo também falou sobre a proposta dos Gunners.

"Estamos muito felizes de ter um jogador como Belotti, e temos a intenção de segurá-lo firme. Ele tem um contrato com esta cláusula de € 100 milhões e, portanto, não temos a necessidade e nem a intenção de vendê-lo por menos que isto. Se alguém vier com este valor nós não teremos escolha, mas dúvida que isso aconteça em pouco tempo", ressaltou o presidente.

O Torino de Belotti ocupa atualmente a oitava colocação da Serie A. Próximo a zona de classificação para as próximas competições europeias, o Touro encara na próxima rodada o Milan no Estádio Olímpico de Turim.