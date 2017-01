Argentinos decidem, Juventus goleia Bologna e dispara na liderança da Serie A

Neste domingo (8), em partida válida pela 19ª rodada da Serie A, os argentinos decidiram e a Juventus venceu sem dificuldades o Bologna, por 3 a 0, no Juventus Stadium. A vitória da Vecchia Signora veio com dois gols de Gonzalo Higuaín e outro de pênalti marcado por Paulo Dybala.

Com os três pontos conquistados, a Juventus disparou na ponta do campeonato italiano. Os bianconeri chegaram aos 45 pontos, ficando quatro à frente da vice-líder Roma, que possui 41. Já na parte de baixo da tabela, mesmo com a derrota, o Bologna tem uma vantagem confortável de distância da zona de rebaixamento, pois, na 15ª colocação, estacionou nos 20 pontos, ficando a 10 pontos do Palermo, primeiro colocado do Z-3.

Na próxima rodada, a Juventus irá encarar a Fiorentina, em Florença, no próximo domingo (15). Já o Bologna, irá tentar se recuperar da derrota diante do Crotone, jogando fora de casa, no sábado (14).

Juventus aproveita as falhas do Bologna e com dois de Higuaín abre vantagem confortável no primeiro tempo

O Bologna até que começou bem a partida, trocando bastante passes e tendo muita paciência para confrontar a equipe alvinegra de Turim. Porém, não demorou para a Juventus abrir o placar diante dos visitantes.

No primeiro lance perigoso, aos sete minutos, Miralem Pjanic lançou Gonzalo Higuaín que nas costas da defesa rossoblù, e o argentino não desperdiçou, chutou forte de primeira, o goleiro Antonio Mirante chegou a tocar na bola mas não conseguiu realizar a defesa.

A partir deste gol tudo mudou, a tranquilidade do Bologna passou a ser desespero para recuperar o erro do primeiro tento logo no começo da partida. A Vecchia Signora teve boas oportunidades mas desperdiçou todas. O meio campo da equipe rossoblù errava diversos passes e o principal jogador do Bologna, Mattia Destro, quase nem chegou a tocar na bola nos primeiros 45 minutos.

Até que no minuto 41, em mais um ataque bianconero, Marios Oikonomou derrubou Stefano Sturaro dentro da área, pênalti para a Juventus. Paulo Dybala cobrou muito bem com a perna esquerda e tirou completamente as chances de defesa de Mirante, que pulou para o canto oposto, dois a zero e o placar deu uma tranquilidade maior para os bianconeri.

Juventus faz terceiro gol no segundo tempo e garante vitória

Assim como no primeiro tempo, o terceiro gol da Juventus saiu bem no começo. Aos 55, o inspirado Gonzalo Higuaín marcou outro. A Vecchia Signora iniciou um contra-ataque muito rápido pela direita do campo, o suíço Lichtsteiner cruzou para dentro da área do Bologna e o argentino estava lá para conferir e balançar pela terceira vez as redes do Bologna.

O técnico rossoblù, Roberto Donadoni, até colocou Anthony Mounier e Luca Rizzo para dar um poder ofensivo maior para sua equipe, mas de nada adiantou, pois ainda assim só a Juventus atacava, dominando o jogo. A Vecchia Signora apenas segurava a bola e com tranquilidade atacava seu adversário.

Apesar do domínio bianconero, os comandados de Massimiliano Allegri não conseguiram aumentar o placar e asseguraram o três a zero e a liderança isolada da Serie A 2016/17.