Montella comemora vitória do Milan, mas aponta melhorias na equipe

Montella fez elogios às atuações de Bacca e Niang (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Depois da vitória do Milan sobre o Cagliari por 1 a 0 nesse domingo (8), o treinador Vincenzo Montella concedeu entrevista coletiva e não escondeu a satisfação pelo resultado positivo. O comandante ressaltou a atitude de sua equipe no jogo disputado no San Siro, mas, ao mesmo tempo, afirmou que ajustes precisam ser feitos.

“Hoje o time me agradou pela continuidade e toque de bola. É verdade que o Cagliari concedeu pouquíssimo espaço, mas poderíamos ter feito melhor na verticalização, nas finalizações e nos inserimentos. Mas o mais importante foi ter vencido essa partida difícil”, explicou o treinador do Diavolo.

Posteriormente, Montella comentou sobre as atuações individuais de alguns jogadores. Ele elogiou a frieza de Carlos Bacca na hora de fazer o gol da vitória e disse ter visto evolução na atuação de M'baye Niang, apesar das vaias recebidas.

“Existem jogadores que se destacam mesmo sem fazer gols e outros como Bacca, que só se destacam quando marcam. Demonstrou ser um atacante de grande nível e bastante frieza em fazer um gol naquele momento da partida. Niang? Eu vejo um crescimento nele. Gostaria que fosse um pouco mais ajudado pelo público. Fez uma grande partida, sobretudo defensivamente”, avaliou.

O treinador também falou sobre a média de pontos do Milan no campeonato, mostrando-se satisfeito com a campanha da equipe. “Estamos contentes pela atuação e, do primeiro turno feito, mesmo faltando ainda uma partida. Estamos fazendo um bom campeonato e não era fácil”, contou.

Por fim, revelou que o Milan vai disputar a Copa Itália da forma mais séria possível, e o treinador explicou que pretende deixar o elenco todo engajado para que não haja distrações pela disputa de duas competições simultâneas.

“Copa Itália? Será importante envolver o máximo de jogadores possíveis para que não aconteçam distrações. Torço para que tenha um grande público na quinta-feira, porque é uma competição que levaremos a sério”, concluiu.