Presidente da Federação Italiana: "Somos exemplo para o crescimento de jovens jogadores"

Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images

Após mais um ano de futebol italiano ser iniciado no último final de semana, o presidente da FIGC (Federação Italiana de Futebol), Carlo Tavecchio, falou na manhã desta segunda-feira (9), em entrevista cedida à rádio italiana Anch’io Sport, sobre diversos assuntos envolvendo o atual momento do esporte na Itália. Dentre os temas, Carlos elogiou veementemente tratamento oferecidos aos jovens jogadores no país.

Antes disto, o mesmo desejou melhoras ao arqueiro Mattia Perin, que se lesionou gravemente nesse domingo (8) na partida do Genoa diante da Roma pela Serie A. "Primeiramente gostaria de desejar do fundo do coração uma rápida recuperação a Mattia Perin. Ele foi nosso goleiro desde o início de meu mandato", declarou o cartola.

"Vejo com bons olhos nosso último ano. O futebol italiano está crescendo, e não somente através de investimentos. Nós somos um exemplo para o crescimento de jovens jogadores. A Eurocopa Sub-21 é um verdadeiro sucesso, um prêmio a um trabalho que foi iniciado há muito tempo", ressaltou.

Presidente da Federação Italiana de Futebol levanta possibilidade de "Boxing Day" na Serie A

Tavecchio também rechaçou a possibilidade de reduzir a quantidade de equipes presentes na Serie A, principal campeonato da Itália. Por fim, outro tema polêmico foi colocado em pauta: a pausa de inverno.

"A diminuição do número de equipes na Serie A como é dito, de 20 para 18 equipes, é pura utopia; podemos fazer um acordo com as ligas inferiores", garantiu.

"Sobre as partidas de fim de ano, para o Natal, Ano Novo e Epifania [festa tradicional realizada na Itália], não devemos realmente ter a realização das partidas. Mas é possível jogar em outras datas. Não sei porque não poderíamos colocar os atletas em campo nos dias 26 ou 27 de dezembro, por exemplo", concluiu.

Nesta temporada, as últimas rodadas da Serie A realizadas em 2016 aconteceram no dia 22 de dezembro, e no dia seguinte foi disputada a decisão da Supercopa da Itália entre Juventus e Milan. A partir desta data, foram mais de duas semanas de pausa até as equipes voltarem aos gramados nesse último final de semana.